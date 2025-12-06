ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
AAA完整得獎名單！
小資女必學「三罐理財法」
林逸欣爸爸「緊急住醫」病因曝光
AAA完整得獎名單！IU抱走本屆最大獎　李ㄐㄩㄣˋ三帥同框掀高潮

記者王靖淳／綜合報導

南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，眾多韓流巨星齊聚一堂，吸引大批粉絲前往朝聖。稍早頒獎典禮已圓滿落幕，由IU抱走年度大賞，《ETtoday星光雲》也統整了完整得獎名單。

▲AAA宣布出席與演出名單。（圖／STARNEWS提供）

年度最佳演員（大賞）

IU

年度男演員

朴寶劍、李俊昊

年度女演員

潤娥、文素利

年度歌手獎

Stray Kids

▲《苦盡柑來》「哈洗大叔」崔代勳奪獎，朴寶劍在台下狂拍。（圖／讀者提供）

年度舞台獎

Ateez

年度歌曲獎

IVE《REBEL HEART》

年度專輯獎

Stray Kids《KARMA》

年度表演獎

RIIZE

年度 Music Icon

LE SSERAFIM

▲▼IU。（圖／讀者提供）

Asia Star

林俊傑、林潤娥、佐藤健

Asia Celebrity獎

朴寶劍、張員瑛

History of AAA獎

MONSTA X

Symbol of AAA獎

張員瑛

▲▼IU奪獎、GD。（圖／讀者提供）

Scene Stealer獎

崔代勳

Hot Trend獎

IU

Fabulous獎

IU、李俊昊

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

Legendary Solo獎

IU、GD

Legendary Group獎

BLACKPINK、BTS 防彈少年團

Legendary Couple獎

朴寶劍、金裕貞

Legendary Actor獎

嚴志媛、李浚赫

▲▼舒華。（圖／翻攝自LINE TV)

潛力獎

Xilers

新人獎

AHOF、NEXZ、KickFlip、朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS

人氣獎

李俊昊、金惠奫、林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU

▲▼林俊傑。（圖／翻攝自LINE TV）

▲林俊傑奪獎。（圖／翻攝自LINE TV）

Best Couple

朴寶劍、IU

Best Icon獎

秋泳愚、CRAVITY

Best Emotive獎

姜有皙、RIIZE

Best Choice獎

葉舒華、Stray Kids鉉辰、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM采源、李伊庚

Best Artist獎

林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、MONSTA X、ATEEZ、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT、車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚、文素利、朴寶劍、佐藤健

▲▼IU奪獎、GD。（圖／讀者提供）

Best Creator獎

Starship

Best Producer獎

3RACHA方燦、徐彰彬、韓知城、BUMZU

Best Band獎

QWER

Best MV獎

Meovv〈Hand Up〉

Best OST獎

《獵魔女團》-〈Golden〉

▲▼LE SSERAFIM。（圖／翻攝自LINE TV）

New Wave獎

ATEEZ潤浩、ALLDAY PROJECT

Trend of K-POP獎

張員瑛、Stray Kids Felix

BEST Performance獎

KiiiKiii、CORTIS

BEST KPOP Record獎

IVE、StrayKids、ATEEZ

Best Musician獎

YENA、ASH ISLAND、CHANMINA、KISS OF LIFE、MEOVV、TWS

▲▼李俊昊（左起）、李浚赫、李濬榮同框。（圖／翻攝自LINE TODAY）

▲李俊昊（圖左起）、李浚赫、李濬榮同框。（圖／翻攝自LINE TODAY）

【靠近就翻臉】狗狗自己跑來看泡泡　拿到牠面前卻爆氣狂吼！

