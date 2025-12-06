AAA完整得獎名單！IU抱走本屆最大獎 李ㄐㄩㄣˋ三帥同框掀高潮
記者王靖淳／綜合報導
南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，眾多韓流巨星齊聚一堂，吸引大批粉絲前往朝聖。稍早頒獎典禮已圓滿落幕，由IU抱走年度大賞，《ETtoday星光雲》也統整了完整得獎名單。
▲AAA宣布出席與演出名單。（圖／STARNEWS提供）
年度最佳演員（大賞）
IU
年度男演員
朴寶劍、李俊昊
年度女演員
潤娥、文素利
年度歌手獎
Stray Kids
▲《苦盡柑來》「哈洗大叔」崔代勳奪獎，朴寶劍在台下狂拍。（圖／讀者提供）
年度舞台獎
Ateez
年度歌曲獎
IVE《REBEL HEART》
年度專輯獎
Stray Kids《KARMA》
年度表演獎
RIIZE
年度 Music Icon
LE SSERAFIM
▲IU出席AAA。（圖／讀者提供）
Asia Star
林俊傑、林潤娥、佐藤健
Asia Celebrity獎
朴寶劍、張員瑛
History of AAA獎
MONSTA X
Symbol of AAA獎
張員瑛
▲IU奪獎。（圖／讀者提供）
Scene Stealer獎
崔代勳
Hot Trend獎
IU
Fabulous獎
IU、李俊昊
▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）
Legendary Solo獎
IU、GD
Legendary Group獎
BLACKPINK、BTS 防彈少年團
Legendary Couple獎
朴寶劍、金裕貞
Legendary Actor獎
嚴志媛、李浚赫
▲葉舒華出席AAA。（圖／翻攝自LINE TV)
潛力獎
Xilers
新人獎
AHOF、NEXZ、KickFlip、朴允浩、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTIS
人氣獎
李俊昊、金惠奫、林英雄、宋雨琦（i-dle）、Stray Kids、NiziU
▲林俊傑奪獎。（圖／翻攝自LINE TV）
Best Couple
朴寶劍、IU
Best Icon獎
秋泳愚、CRAVITY
Best Emotive獎
姜有皙、RIIZE
Best Choice獎
葉舒華、Stray Kids鉉辰、ATEEZ弘中、LE SSERAFIM采源、李伊庚
Best Artist獎
林俊傑、WOODZ、LE SSERAFIM、李浚赫、林潤娥、李俊昊、金裕貞、MONSTA X、ATEEZ、Stray Kids、IVE、RIIZE、ALLDAY PROJECT、車珠英、李惠利、李濬榮、秋泳愚、文素利、朴寶劍、佐藤健
▲GD奪獎。（圖／讀者提供）
Best Creator獎
Starship
Best Producer獎
3RACHA方燦、徐彰彬、韓知城、BUMZU
Best Band獎
QWER
Best MV獎
Meovv〈Hand Up〉
Best OST獎
《獵魔女團》-〈Golden〉
▲LE SSERAFIM奪獎。（圖／翻攝自LINE TV）
New Wave獎
ATEEZ潤浩、ALLDAY PROJECT
Trend of K-POP獎
張員瑛、Stray Kids Felix
BEST Performance獎
KiiiKiii、CORTIS
BEST KPOP Record獎
IVE、StrayKids、ATEEZ
Best Musician獎
YENA、ASH ISLAND、CHANMINA、KISS OF LIFE、MEOVV、TWS
▲李俊昊（圖左起）、李浚赫、李濬榮同框。（圖／翻攝自LINE TODAY）
