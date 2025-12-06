百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒：花惹發

記者王靖淳／綜合報導

南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，小港機場昨（5）日湧入千名粉絲熱情接機。值得一提的是，百萬網紅異色檔案DK在搭機返抵機場時，竟意外闖入接機的盛大場面，過程全被拍下來PO上網，掀起不小討論。為此，他事後也在社群發文，還原當下的真實心境。

▲DK。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

DK透露，最近他和老婆剛結束日本福岡的甜蜜之旅，他回憶當時班機延誤了20分鐘，心裡只想著讓等待許久的司機趕快載他們回家「吸貓」，根本不知道機場有大咖韓星即將抵達。然而，才剛通過海關，他便察覺氣氛不對勁，周圍不但有大批警力維持秩序，還有媒體記者層層包圍，空氣中更瀰漫著一股「充滿興奮的感覺。」

伴隨著此起彼落的尖叫聲，DK雖然猜到有大明星駕到，但當下他沒想太多便繼續往前走，沒想到一踏出大廳，無數的手機與攝影機鏡頭竟看似全對準了自己，讓他當下覺得自己無意間亂入一個場合。就在他試圖穿越人潮，想追上前方步伐較快的老婆時，人群中突然有人小聲議論「那個是DK」，沒想到下一秒，現場竟有人帶頭大喊他的名字，緊接著周圍的粉絲也開始齊聲高呼：「DK、DK、DK。」

▲DK直擊韓星接機現場。（圖／翻攝自Instagram／mystery_case_life）

面對這突如其來的「龐大接機陣容」與應援聲浪，原本只是路過的DK坦言，自己當場差點暈倒，內心更是「怕死了、嚇死了。」他生動地形容當時不知所措的自己，就像是「一個在森林迷路的小鹿斑比」，完全被這震耳欲聾的場面給震懾住，甚至在極度震驚的狀態下，無意識地做出了「花惹發」的口型，直到事後看到網友上傳的影片，才驚覺自己當時的模樣有多驚恐。