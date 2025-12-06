陳曉新戲哭到崩潰揭心魔　曝「零下20度冰河」搏命騎馬

記者許逸群／綜合報導

陳曉最新古裝力作《大生意人》開播即空降LINE TV熱播榜冠軍，劇中他飾演晚清讀書人「古平原」，遭陷害流放後仍憑藉智謀谷底翻身。其中一場受命勸降叛軍的戲碼，陳曉透露讓他至今難忘，即使事後看片花，眼淚仍止不住：「我感受到角色的無能為力。」

▲陳曉新作《大生意人》在零下20度拍攝。（圖／LINE TV提供）



陳曉表示，這場前往合肥的戲份對他意義深刻，因為劇組刻意安排許多無辜百姓成為犧牲者，讓他代入感極強。他坦言，雖然在拍攝當下就已情緒飽滿，但沒想到時隔多日，在檢視畫面時仍會因角色的困境與巨大的時代洪流衝擊而瞬間淚崩。這份無法逆轉局勢的挫敗感，成為他詮釋角色時最刻骨銘心的體會。

不僅內心戲考驗重重，陳曉在拍攝過程中的體能挑戰也極限。他透露，拍攝《大生意人》的第一顆鏡頭，就必須在零下20度的冰河上駕馬疾馳，並頻頻回頭。這對曾有摔馬陰影的他來說，簡直是和心魔對抗。他回憶當時馬蹄踏出的雪片飛舞，「好像要煞不住那個馬，感覺快死了。」

為了貼合角色在亂世中飽經磨難的清瘦形象，陳曉在長達150多天的拍攝期間，始終維持精實體態。劇組拍攝跨越整個四季，演員們從零下20度極寒一路演到40度酷暑。其中一場在泥濘中打滾一下午的戲，讓他狼狽不堪，但陳曉卻笑稱：「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」

▲陳曉與孫千在劇中有感情戲。（圖／LINE TV提供）

談及感情戲，陳曉意外曝孫千成了他的「戀愛導師」。例如原定需男方撐傘的橋段，孫千質疑：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」讓陳曉相當欣賞年輕世代的不同觀點，謙稱：「我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」