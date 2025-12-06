ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

潤娥粉絲窩應援票選奪冠
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蔡淳佳 劉品言 李沛旭 趙震雄 愛雅

陳曉新戲哭到崩潰揭心魔　曝「零下20度冰河」搏命騎馬

記者許逸群／綜合報導

陳曉最新古裝力作《大生意人》開播即空降LINE TV熱播榜冠軍，劇中他飾演晚清讀書人「古平原」，遭陷害流放後仍憑藉智謀谷底翻身。其中一場受命勸降叛軍的戲碼，陳曉透露讓他至今難忘，即使事後看片花，眼淚仍止不住：「我感受到角色的無能為力。」

▲陳曉最新古裝力作《大生意人》。（圖／LINE TV提供）

▲陳曉新作《大生意人》在零下20度拍攝。（圖／LINE TV提供）

陳曉表示，這場前往合肥的戲份對他意義深刻，因為劇組刻意安排許多無辜百姓成為犧牲者，讓他代入感極強。他坦言，雖然在拍攝當下就已情緒飽滿，但沒想到時隔多日，在檢視畫面時仍會因角色的困境與巨大的時代洪流衝擊而瞬間淚崩。這份無法逆轉局勢的挫敗感，成為他詮釋角色時最刻骨銘心的體會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅內心戲考驗重重，陳曉在拍攝過程中的體能挑戰也極限。他透露，拍攝《大生意人》的第一顆鏡頭，就必須在零下20度的冰河上駕馬疾馳，並頻頻回頭。這對曾有摔馬陰影的他來說，簡直是和心魔對抗。他回憶當時馬蹄踏出的雪片飛舞，「好像要煞不住那個馬，感覺快死了。」

為了貼合角色在亂世中飽經磨難的清瘦形象，陳曉在長達150多天的拍攝期間，始終維持精實體態。劇組拍攝跨越整個四季，演員們從零下20度極寒一路演到40度酷暑。其中一場在泥濘中打滾一下午的戲，讓他狼狽不堪，但陳曉卻笑稱：「被泥漿泡完，感覺皮膚好了很多。」

▲陳曉最新古裝力作《大生意人》。（圖／LINE TV提供）

▲陳曉與孫千在劇中有感情戲。（圖／LINE TV提供）

談及感情戲，陳曉意外曝孫千成了他的「戀愛導師」。例如原定需男方撐傘的橋段，孫千質疑：「常玉兒為什麼非要讓男的給我打傘呢？我不能自己打傘嗎？」讓陳曉相當欣賞年輕世代的不同觀點，謙稱：「我們幾個都老了，我們的想法可能有時候都過時了，你多給我們一些新的想法，大家愛看也好玩。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳曉大生意人

推薦閱讀

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝光

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」　違規最慘下場曝光

4小時前

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

18小時前

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」　向受害者與粉絲謝罪

8小時前

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

18小時前

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

15小時前

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

9小時前

林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光　林媽媽心疼淚崩

林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光　林媽媽心疼淚崩

4小時前

正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

正妹女子樂團宣布出道！　高顏值團員曝「主唱竟是啦啦隊女神」

23小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

獨家直擊／5萬人都認識他！金曲歌王驚喜現身AAA紅毯　歡呼尖叫聲超狂

獨家直擊／5萬人都認識他！金曲歌王驚喜現身AAA紅毯　歡呼尖叫聲超狂

1小時前

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

17小時前

熱門影音

林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」

張鈞甯談邱澤婚禮　坦言「沒收到喜帖」
《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名

《96分鐘》越南行！　林柏宏.李李仁機場忙簽名
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中
許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！

許瑋甯出外景整晚視訊邱澤　陳意涵：那個愛很濃！
周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

周杰倫開深V粉絲狂吼「胸肌好大」　終於等到新專輯：明年3.4月

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

都敬秀「飄臭味」李光洙秒捏鼻　金宇彬也猛虧：請後退一點

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

張鈞甯：配偶欄還是空白　認愛大方苦笑「都被拍成那樣」

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

顏志琳曾是涼山特勤「不能講太多」　載女兒去看TWICE：兩場都看

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

看更多

法拉利姐被開價約P　1千萬我就豁出去！

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

11分鐘前1

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

17分鐘前0

百萬YTR返台「亂入韓星接機現場」　見粉絲包圍差點暈倒：花惹發

24分鐘前20

直擊／IU壓軸踏上紅毯！平口長裙驚艷現身　繞場給粉絲拍暖炸

30分鐘前0

王一博節目徒手攀岩「突失手落海」！驚險畫面播出　節目緊急發聲

31分鐘前32

直擊／白到發光！舒華本人激瘦現身　魚尾禮服展完美線條

38分鐘前0

獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！唯一藝人站起來給拍　2、3樓都看得到他

40分鐘前10

20歲女偶像出櫃！年初已切除胸部：我內心的自己，沒有任何問題

42分鐘前0

熊熊曝前男友送禮太痛苦　回嗆「算命師說這顏色剋我」

53分鐘前32

獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　「戒指突噴飛」她反應超優雅

讀者迴響

熱門新聞

  1. 楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」
    4小時前343
  2. 曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　
    18小時前6
  3. 獨／17.5巨根男優是情慾按摩師 　驚見大咖女星
    12/4 22:553240
  4. 聲明全文／趙震雄公司證實「年少曾犯錯」
    8小時前1211
  5. Netflix證實「2.25兆收購華納」
    18小時前143
  6. 夢多《整形過後》逼女友隆乳
    15小時前61
  7. 廉世彬爆遭性騷　確定韓方不續約
    9小時前43
  8. 林逸欣爸爸病倒住院！「坐輪椅」憔悴病況曝光
    4小時前64
  9. 正妹女子樂團宣布出道！　主唱竟是啦啦隊女神
    23小時前12
  10. 曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！
    12/3 20:59147
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合