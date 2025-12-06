ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
潤娥粉絲窩應援票選奪冠
小紅書被封她點名「另1款App」
楓葉姐姐GG？抖音下令「嚴禁過度美顏」
直擊／AAA開演！張員瑛嗲音中文開場：準備好了？李俊昊紳士拿水全被拍

記者吳睿慈／高雄報導

南韓年度重磅頒獎典禮2025 Asia Artist Awards迎來10周年，今年首度移師台灣舉辦，週末即將在高雄世運登場。主持人張員瑛穿著粉紅色華麗禮服絕美現身，她與搭檔李俊昊準時在4點站上舞台，並以流利的中文開場，掀起熱烈尖叫聲。

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

▲張員瑛、李俊昊揭開AAA序幕。（圖／翻攝自LINE TV）

張員瑛與李俊昊在下午4點準時上台，李俊昊先用中文親切打招呼：「很高興見到大家，我是李俊昊。」緊接著，張員瑛也用流利中文喊話「準備好一起享受了嗎」，5萬歌迷給予熱烈歡呼聲，揭開典禮序幕。

▲▼張員瑛、李俊昊。（圖／讀者提供）

▲李俊昊幫拿水。（圖／讀者提供）

AAA頒獎典禮於6日登場，出演演員名單包含IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚，歌手以及演出團體有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、KISS OF LIFE、NEXZ、xikers、AHOF、Ash Island、CHANMINA、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER、林俊傑等人。

