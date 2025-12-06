廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

記者黃翊婷／綜合報導

樂天啦啦隊韓援女神廉世彬被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，身心受創，對方卻強硬否認。韓國經紀公司IDEA-H則發出聲明表示，經過長時間商議，決定尊重當事人意願，並自12月5日起終止與廉世彬的合約。消息一出，立刻掀起台韓網友熱議。

▲廉世彬確定與韓方不續約。（圖／翻攝自廉世彬IG）

廉世彬被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步，還傳出黃姓經紀人會以喝酒為由，直衝廉世彬的房間；不過，對方否認此事，並痛批「荒唐又離譜」。

對此，廉世彬的台灣經紀人高偉凱發聲力挺她，表示「只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了」。樂天球團也回應，會在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝大家的關心。

而韓國經紀公司IDEA-H則在5日發出一篇聲明，內容提到，關於廉世彬的合約續約事宜，雙方自8月起開始討論，經過長時間商議，決定尊重當事人的意願終止合約，並自12月5日起生效，廉世彬一直以來都是全力以赴，感謝她的真誠和努力，也請大家繼續支持、鼓勵她。

消息傳開後掀起台韓網友熱議，網友們大多抱持正面態度，並留言祝福廉世彬未來發展更加順利。