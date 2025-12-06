ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
柾國被爆與Winter曖昧情！SM只回4字
LIVE／超多大咖韓星！AAA接機直播
華視男主播性騷女同事5年！最慘懲處出爐
廉世彬爆遭性騷「確定韓方不續約」！　韓經紀公司證實

記者黃翊婷／綜合報導

樂天啦啦隊韓援女神廉世彬被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，身心受創，對方卻強硬否認。韓國經紀公司IDEA-H則發出聲明表示，經過長時間商議，決定尊重當事人意願，並自12月5日起終止與廉世彬的合約。消息一出，立刻掀起台韓網友熱議。

▲▼廉世彬。（圖／翻攝自廉世彬IG）

▲廉世彬確定與韓方不續約。（圖／翻攝自廉世彬IG）

廉世彬被爆出長期遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，甚至到了需要求助身心科的地步，還傳出黃姓經紀人會以喝酒為由，直衝廉世彬的房間；不過，對方否認此事，並痛批「荒唐又離譜」。

對此，廉世彬的台灣經紀人高偉凱發聲力挺她，表示「只要你的言行超出了別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了」。樂天球團也回應，會在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝大家的關心。

而韓國經紀公司IDEA-H則在5日發出一篇聲明，內容提到，關於廉世彬的合約續約事宜，雙方自8月起開始討論，經過長時間商議，決定尊重當事人的意願終止合約，並自12月5日起生效，廉世彬一直以來都是全力以赴，感謝她的真誠和努力，也請大家繼續支持、鼓勵她。

消息傳開後掀起台韓網友熱議，網友們大多抱持正面態度，並留言祝福廉世彬未來發展更加順利。

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手瑞士現蹤被捕獲...凍齡美成這樣！　

9小時前

好萊塢變天！Netflix證實「2.25兆收購華納」　拿下HBO、哈利波特、DC宇宙

9小時前

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

12/4 22:55

知名樂團主唱爆劈腿成性「性愛片外流」！　公司祭核彈級制裁：歌曲全下架

11小時前

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手出道25年...倒數返台開唱了！

12/3 20:59

劉品言曝光產房畫面！　聽女兒洪亮哭聲瞬間淚崩：我會永遠愛你

8小時前

男人只愛大胸部？夢多《整形》逼女友「隆乳、螞蟻腰一次做」　她淚崩吐心聲

6小時前

李沛旭曬老婆火辣合照！　揪她身材1亮點：令人驕傲

10小時前

根本長輩界巧虎！阿嬤吃隔夜菜住院　《好運來》真的演了：嚴重會出人命

7小時前

李安後第一人！台片《左撇子女孩》殺進「國家評論協會獎」　李奧納多強勢封帝

6小時前

《信號》趙震雄遭集體爆黑料！　「曾偷車性侵」多次涉案

20小時前

愛雅吃外送驚見「白色活體異物」！　差點入口崩潰：我還用筷子夾它

7小時前

孝淵講客語超Q　「遽遽」戳他笑點XD

