劉冠廷崩潰！瞞離婚爸媽「一天辦兩場婚禮」　苦笑：沒演過這麼忙的角色

記者蕭采薇／台北報導

由《孤味》億萬導演許承傑執導的2026年賀歲強檔《雙囍》，劉冠廷在片中飾演苦命新郎，為了不讓離婚多年、誓不相見的爸媽（庹宗華、楊貴媚 飾）碰頭，竟異想天開聯合新娘余香凝、婚顧9m88與伴郎蔡凡熙，挑戰在「一天內舉辦兩場婚禮」。荒謬又真實的劇情，讓劉冠廷忍不住大喊：「從沒演過這麼忙的角色！」

▲《雙囍》劉冠廷（右）、余香凝（左）陷「婚禮」危機。（圖／水花電影提供）

預告中，劉冠廷一語道破最大危機：「不能讓我爸媽發現另一場婚禮的存在！」為了搞定這對冤家父母，他與親友團展開一場兵荒馬亂的「婚禮大作戰」。劉冠廷笑說，因為劇情全發生在一天之內，加上繁瑣禮俗與突發狀況，他在片中總是東奔西跑，絕對是從影以來最崩潰的新郎。飾演婚顧的9m88則樂在其中，直呼：「有很多即興互動的空間，火花十足！」

▲9m88在《雙囍》中樂當婚顧。（圖／水花電影提供）

除了劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文等台港金獎陣容，預告中還驚見楊麗音、于子育、陳以文等實力派演員客串「添亂」。導演許承傑表示，靈感來自對當代家庭的觀察：「我們這代人常在離婚、再婚的環境成長，結婚時往往要處理複雜的家庭關係。《雙囍》就是把這些難以理清的情感，化成一場充滿張力的荒謬婚宴。」

▲金馬影帝陳以文在《雙囍》中驚喜現身。（圖／水花電影提供）

《雙囍》描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）不願得罪爭相主婚的離婚父母，只好試圖瞞天過海，在一天內完美舉辦兩場婚禮。電影將於2026年2月17日大年初一全台上映。

▲《雙囍》劉冠廷「一天兩場婚禮」崩潰忙翻。（圖／水花電影提供）