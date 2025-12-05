曾是首位入圍金曲歌后的饒舌歌手　葛仲珊消失9年回來了：新的開始

記者蔡琛儀／台北報導

葛仲珊當年第一位入圍金曲歌后的饒舌歌手之姿，但她後來沉潛9年，終於在今年底將推出新專輯《soul.food靈食》，並率先發布新曲〈b.complex B群〉。她形容這是「新的歌、新的專輯、新的開始」，過去她長時間調整狀態，直到狀況重新回到清晰與穩定後才回歸。這首歌與製作人kvn在短短20分鐘完成，以「不複雜」為精神，提醒自己「清醒、決心也不複雜」。

▲葛仲珊推出新歌〈b.complex B群〉。（圖／索尼提供）

〈b.complex B群〉MV全程於馬場實景拍攝，葛仲珊與三匹馬演員共舞、饒舌，呈現奇異又詩意的感覺，她笑著分享：「這三匹馬真的都是演技派！我一到現場打招呼，牠們竟然同時轉頭看著我，像在說 HELLO！」她也補充：「牠們不只演技好，還會跟著歌曲跳舞，超級厲害！」

在這9年沉潛期間，她反覆整理身心狀態，現在將新歌視為能量補給，也象徵重新站穩。MV中，她一手咖啡一手書本，CHILL姿態搭配時尚感視覺，兩位樂手在火焰旁舞動，是神秘儀式也是向過去告別的象徵。

▲葛仲珊開心與馬演員合照。（圖／索尼提供）

她笑說，歌詞裡「酷姐」源自日常生活中，便當店老闆以前都喊她「酷妹」，如今她長大了，自己升級為「酷姐」，既押韻又向資深饒舌歌手LL COOL J致敬。