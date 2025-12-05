直擊／《王之國》CP來了！李俊昊、潤娥現身高雄　她淡妝「美到全場驚豔」

記者孟育民／高雄報導

南韓一年一度的Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年盛典，今年首度移師台灣舉辦，6、7日連續兩天於高雄世運主場館登場。大批韓星接力來台，5日小港機場湧入2、3千名粉絲接機，人潮擠得水洩不通，盛況前所未見。典禮主持人李俊昊稍早抵達高雄，隨後在《歡迎來到王之國》中與他組CP的潤娥也驚喜亮相，她幾乎全素顏，親切與粉絲揮手，驚人美貌讓全場驚呼連連！

▲▼李俊昊、潤娥先後抵達小港機場 。（圖／記者徐文彬攝）

而演員惠利以一身黑色休閒服裝亮相，同樣引來大批粉絲圍觀。她途中特地停下腳步接過粉絲遞上的信件，並一路揮手致意，還貼心送出飛吻與臉頰愛心，親和力滿分，超高人氣讓粉絲尖叫聲不停。

▲惠利超親民。（圖／記者徐文彬攝）

AAA首度移師高雄，為了迎接偶像，小港機場出現空前盛況的人潮，現場台灣方工作人員出動50人維安，台灣保鑣部分來了15名、韓國也有隨行保鏢跟機，一共加起來約近百人在現場維持秩序。

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。

