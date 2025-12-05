把偶像變恩師！　他失戀「打給戴佩妮狂哭」師徒關係徹底翻轉　

記者蔡琛儀／台北報導

歌手黃則翔推出首張台語創作專輯《相相sio-siòng》，其中歌曲〈將汝送別位〉特邀恩師戴佩妮擔任配唱製作人，他坦言曾緊張到失眠，錄音時甚至魂不守舍，則翔透露，他從2006年就喜歡上戴佩妮，後來Demo作品更被偶像本人聽到，更因此成為戴佩妮旗下簽約詞曲作者、擔任製作助理。

▲黃則翔曾和戴佩妮共事多年。（圖／奕派音樂工作室提供）

戴佩妮在音樂上引導他旋律的發展，而她給予的歌詞建議更像是希望帶入則翔生命，以音樂關心他的實際生活狀況。這份師徒關係在則翔被分手後產生了轉變，他打電話給戴佩妮「哭給姐姐聽」，現在回想雖然荒謬，但此事件後他才開始能比較放鬆地面對她，敢於開玩笑。



儘管共事多年，則翔坦言剛開始面對偶像時非常緊張。他第一次進錄音室幫戴佩妮唱合音時，緊張到失眠，整個人處於魂不守舍的狀態；即使後來經常一起吃飯工作，他仍常擔心說錯話，連只是講電話也會大冒汗。這次由戴佩妮用她不熟悉的台語引導他口氣與情緒，也在尾奏加入真實遺物敲擊摩斯密碼的點子，讓歌曲完成關於道別與對話的層次。

▲黃則翔推出台語創作專輯《相相》。（圖／奕派音樂工作室提供）

出道前，黃則翔曾為光良、江美琪、鄭興譜詞譜曲，從2015年累積十年創作，這次專輯《相相》取「四目相對」之意，核心來自他與浪貓阿派的陪伴。2020年他歷經情傷、樂團解散後返新竹療傷，遇到不逃跑、還會「巴」他的阿派，痛感反而像提醒自己仍活著，直至阿派受傷，他決定正式收編阿派，把牠帶去治療並正式建立羈絆，也在照顧貓的過程重新開始創作。