Netflix被爆砸千億收購華納影業！　好萊塢連署阻擋：院線會完蛋

記者蔡宜芳／綜合報導

國際串流平台Netflix在5日被爆出正大舉進軍傳統好萊塢產業，與華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）進入獨家談判階段，洽談收購華納兄弟影業與HBO Max，消息震撼全球娛樂圈，也引發美國導演工會（DGA）、好萊塢電影人反彈，認為此舉恐對產業競爭造成重大衝擊。

▲華納兄弟探索的併購案受到各界關注。（圖／路透）

根據美媒《Variety》報導，新任派拉蒙執行長David Ellison原本試圖以全現金「把整個WBD買下來」，而Netflix與康卡斯特（Comcast）則專攻影視製作部門與串流平台。派拉蒙甚至在最後階段「丟出核彈級指控」，質疑Netflix在競標中涉入不當行為，讓競爭火藥味十足。知情人士透露，派拉蒙的出價還獲得三個中東主權基金加持，使這場競標更為白熱化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另據《TheWrap》爆料，WBD選擇Netflix作為交易對象，是因為Netflix提出了每股30美元（約新台幣945.7元）的報價，該協議還包含一筆50億美元（約新台幣1576億元）的分手費。

華納兄弟探索本就是一段整併混亂後的產物，於2022年由Warner Media與Discovery倉促合併而來。去年WBD執行長David Zaslav因股價低迷，啟動分拆計畫，原本要在2026年將華納兄弟與HBO Max從CNN、TNT、TBS等有線頻道中分離，沒想到反而加速他們被推上併購市場。若Netflix成功拿下WBD，將一口氣擁有《蝙蝠俠》、《六人行》、《冰與火之歌：權力遊戲》、《哈利波特》與大量HBO經典作品，可說改寫全球娛樂版圖。

▲據傳Netflix砸下重金要收購華納影業。（圖／路透）

外界最擔心的是，Netflix將擁有巨大的市場力量。據悉，好萊塢A級影人已匿名連署，呼籲國會阻擋這筆交易，警告說「這像在電影院市場套上繩索」，會導致院線上映數量大量減少並壓低家庭影音發行的授權費用。

美國導演工會發表措辭嚴厲的聲明表示：「我們認為，一個充滿活力、具競爭力的產業環境——鼓勵創造力與人才間真正的競爭——對保護導演與其團隊的職涯與創作權利至關重要。我們將與Netflix會面，表達我們的擔憂，並更深入了解他們對公司未來的願景。在此審慎評估期間，我們不會再發表進一步評論。」

影院產業組織Cinema United也表示憂心，批評Netflix的模式「不是支持電影院發行，事實上完全相反」，警告若交易通過，將危及從連鎖影院到地方小鎮戲院的生存。組織主席O'Leary更直言：「Netflix的成功媒介是電視，不是電影。」

對於批評聲浪不斷，Netflix陣營仍呼籲外界不要過度猜測，強調若收購具備完整全球院線體系的華納兄弟，他們勢必會重新檢視院線策略。這筆交易若成功，將是影視產業近十年最劇烈的權力洗牌，也勢必引爆一場極為艱難的監管審查。未來Netflix是否能真正接手華納兄弟，將成為全球娛樂產業最受關注的指標性事件。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！