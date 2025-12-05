直擊／LE SSERAFIM、IVE現身高雄！金采源熱到脫衣　親切揮手粉絲暴動

記者孟育民／高雄報導

南韓一年一度的Asia Artist Awards（AAA）迎來10週年盛典，今年首度移師台灣舉辦，6、7日連續兩天於高雄世運主場館登場。大批韓星接力來台，5日小港機場湧入2、3千名粉絲接機，人潮擠得水洩不通，盛況前所未見。稍早IVE、LE SSERAFIM現身時，更引發現場尖叫暴動。

▲LE SSERAFIM現身小港機場。（圖／記者徐文彬攝）

女團LE SSERAFIM稍早抵達機場，大批粉絲激動尖叫，她們也親切揮手，成員金采源、一葉、恩採因高雄炎熱氣候一抵達便直接脫下外套，邊走邊揮手回應粉絲，而恩採離開前更對著鏡頭比愛心，萌度爆表。

▲▼ LE SSERAFIM 親切揮手。（圖／記者徐文彬攝）

緊接著，女團IVE也現身，大多數成員以素顏亮相，僅有秋天帶妝，全員包得密不透風，但仍不忘親切揮手致意。面對瞬間暴動的尖叫聲，她們短暫停留後便迅速上車離去。

▲▼ IVE包緊緊 。（圖／記者徐文彬攝）

AAA首度移師高雄，為了迎接偶像，小港機場出現空前盛況的人潮，現場台灣方工作人員出動50人維安，台灣保鑣部分來了15名、韓國也有隨行保鏢跟機，一共加起來約近百人在現場維持秩序。

Asia Artist Awards本次分為AAA頒獎典禮和ACON音樂節兩日盛會，典禮主持人為張員瑛、李俊昊，ACON音樂節主持人則是李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY成員Allen以及KiiiKiii的Sui，其中，舒華、Allen回到故鄉主持，這次站上5萬人場地別具意義。

