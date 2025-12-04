福利熊歌曲停播被幹掉了？　全台門市「改放1個月他們的耶誕翻唱特輯」

記者蔡琛儀／台北報導

Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治推出翻唱五月天的公益耶誕歌曲〈聖誕夜驚魂〉，《Ho Ho Ho!》耶誕特輯也收錄蕭秉治新曲〈恆星〉，丁噹重新詮釋黃韻玲〈沒有你的聖誕節〉，以及自己的歌曲〈叮叮噹〉；白安以冷調電子重新改編〈雪人〉；鼓鼓用〈聖誕之吻〉拉近距離；Energy翻唱全球經典耶誕歌〈Last Christmas〉，全聯門市也將暫停播放《One Two 福利熊》等洗腦歌曲，從5日起改播放相信音樂的「HOHOHO 聖誕特輯」。

▲Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治《Ho Ho Ho!》耶誕特輯上線。（圖／相信音樂提供）

Wham!〈Last Christmas〉於1986年發行，Energy五人以崇拜心情，重新改編、重唱，透過五人聲線詮釋，並加入Toro創作全新饒舌段落；丁噹重新演繹黃韻玲於1989年發行的經典華語聖誕歌曲〈沒有你的聖誕節〉，唱出冬日輕柔的遺憾，原唱黃韻玲聽了丁噹的重新詮釋，直說：「好好聽喔，完全又是新的生命，謝謝丁噹。」特輯中並加碼收錄丁噹自己的〈叮叮噹〉，除了歌名有聖誕節的玩味氣氛，整首歌曲也帶給大家明亮愉悅的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鼓鼓則翻唱2020年疫情期間，陶喆將思念寫成溫暖的小品〈聖誕之吻〉，一直視陶喆為偶像的他，在決定翻唱心中的聖誕歌曲時，馬上就想到了〈聖誕之吻〉；白安則以熟悉的電子元素改編范曉萱1995年的經典歌曲〈雪人〉，冷調節奏營造更具有畫面的冬夜氛圍，在白安的詮釋下，冬天的想念像雪光一樣輕盈透明。

▲Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治為耶誕送暖。（圖／相信音樂提供）

此外，「HOHOHO！唱響平安夜」公益演唱會將於12月24日晚間8點在大全聯內湖店舉行，卡司包括蘇慧倫、Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治，免費入場，用音樂擁抱每一位觀眾。