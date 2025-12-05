平均身高18X公分！　男團成軍不到1年「紅到被任賢齊點名」跨年還趕2場

記者蔡琛儀／台北報導

帕拉斯PALLAS推出新歌〈下天堂〉，他們成軍不到一年，還沒發片就被樂迷封為「今年最衝新團」，接連站上任賢齊領軍的田中音樂節等大型舞台，今年跨年更要同天趕場跑八里與台中兩場，氣勢超強。

▲帕拉斯團員平均身高都有180幾公分。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯由4人組成，主唱FAMA（馬瑋辰）來自宜蘭，身高181公分的他嗓音爆發力強、音色百變，能在古箏與爆烈搖滾間自由切換；吉他手小葵（彭立逵）則是身高185公分，堅持SOLO必須華麗、技巧性高；貝斯手漢堡（葉承翰）184公分，不只穩定、細膩，也能噴出高難度SOLO；鼓手大寶（魏浩宇）年僅19歲，卻能自由切換金屬、龐克、流行等全類型。

他們會引爆討論，靠的不是運氣，而是舞台爆發力與整齊默契，將推出的首張專輯《下天堂Falling Down To Heaven》以反骨概念出發，反問「被否定的夢想，為何不能是自己的天堂？」寫下青春與現實的拉扯，赤裸、憤怒、真誠又勇敢，專輯採中英雙語，編曲跨金屬、龐克到流行搖滾，每首都被雕成獨立且完整的個體。

團名取自矮行星「智神星」，自喻像四顆孤獨運行的小行星，被音樂吸引靠在一起，把傷痕、夢想與光轉成旋律，說一句「你不孤單」。