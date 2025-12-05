狂！TWICE大巨蛋加場4萬票秒殺　「粉絲崩潰轉圈圈」200秒後賣完了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團TWICE出道10年首度來台演出，11月剛結束高雄世運演唱會，最後一晚加碼重磅喜訊，她們2026年3月將移師台北演出。主辦單位理想國4日驚喜宣布再加唱一場，加場於2026年3月20日開演，5日上午11點準時開賣，《ETtoday》實測搶票，圈圈轉到3分20秒後，進入頁面已是售完狀態。

▲狂！TWICE大巨蛋加場4萬票還是秒殺。（圖／翻攝自TWICE官方臉書）



TWICE臺北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會加場於5日上午11點開賣，《ETtoday》準時在11點進入拓元系統實測搶票，進入頁面後不斷轉圈圈，轉了3分20秒後宣布網頁宣布售完，近4萬張票瞬間秒殺，再次證明TWICE超強威力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲TWICE大巨蛋加場粉絲崩潰轉圈圈，200秒後賣完了。（圖／翻攝自拓元）



另外，本次TWICE臺北大巨蛋舉辦《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會3場演出為了有效防止黃牛並保障真正粉絲的權益，接嚴格執行實名制認證。官方也特別提醒，購票者屆時入場時，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本進行查驗，經工作人員核對身份無誤後方可入場。

此外，本次巡演為360度全方位舞台，由於台北大巨蛋場地構造特殊，部分座位可能會有視線受阻的情況，主辦方也呼籲粉絲務必先到售票頁面查看關於視線遮蔽區的詳細說明，「請於購買前審慎考慮，確定可接受再行購票」，並強調現場將不接受以視線遮蔽為由要求退票或換位，希望粉絲能體諒並配合。