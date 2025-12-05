等了9年的《信號2》「恐永遠石沉大海」！　趙震雄遭爆涉罪黑歷史

記者張筱涵／綜合報導

韓劇《Signal信號》2016年播出後大受好評，劇迷等了9年，第二季終於在今年8月拍攝完畢，原本預定是2026年初播出，如今卻爆出在裡面飾演正義刑警的趙震雄過往涉嫌多項犯罪，還曾站上刑事審判庭，若一切屬實，《Signal信號2》恐怕也將石沉大海。

趙震雄今（5日）遭《Dispatch》踢爆，就學時期曾涉嫌多項重大犯罪，不只是校園惡霸，還和同夥一起偷車無照駕駛，更牽涉性侵，高三有一半時間都在矯正機構度過。《Dispatch》依循線索獲得法院資料，確認趙震雄在高二時曾因《特別法》規範的「強盜強姦」罪名接受刑事審判。

不只如此，無名演員時期更曾在喝酒聚會中，嚴重毆打一名劇團成員，最後因傷害罪被判罰金。知情者指出，此前他也曾因暴力案件遭立案，因此法院以罰金作結。此外，他還曾因酒醉駕車而被吊銷駕照，當時已參演電影《馬粥街殘酷史》，但尚未走紅。

▲▼趙震雄在《信號》演正義警察李材韓。（圖／翻攝自《信號》官網）



南韓網友看到這消息時，除了對照震雄的形象翻車感到震驚外，更想到今年8月殺青且已排定明年初開播的《Signal信號2》，「這種時候就用AI吧」、「要成廢土了啊！他在裡面可是演為了懸案受害者而努力的正義警察啊，這不可能播」、「趙震雄戲份佔比超重的，根本無法解決」、「可惡，我的戲劇啊」、「可惡，我真的等了很久欸」、「煩死了，我等了10年了欸」、「太誇張了」。

而趙震雄所屬經紀公司Saram娛樂，今天在新聞報導出來後，對外表示：「對於已被報導的內容，目前正在確認真偽。待釐清事實關係後，將發表正式立場。」