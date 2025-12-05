2025陸劇劇王揭曉！趙露思《許我耀眼》奪冠　《難哄》《折腰》進10強

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇在2025年的收視數據出現下滑趨勢，被網友形容影視寒冬，回顧今年仍有多部劇集衝出高收視，其中趙露思、陳偉霆主演的時裝劇《許我耀眼》集均點閱6577萬，超越楊冪《生萬物》、楊紫《國色芳華》等作品，被封為年度劇王。在台灣討論度極高的《難哄》、《折腰》也列入熱劇前10名。

▲《許我耀眼》集均播放量最高，登上2025陸劇劇王。（圖／翻攝自微博）

根據大陸網友根據「雲合數據」劇集集均播放量，整理出2025年度播放排行，趙露思、陳偉霆的《許我耀眼》以集均6577萬拿下冠軍寶座；第二名是檀健次主演的刑偵劇續集《獵罪圖鑑2》，集均6573萬；第三名是郭京飛、王千源、趙今麥主演的懸疑劇《漂白》，集均6461萬。前3名就有2部陸劇是在2025年初播出的劇集。

▲《獵罪圖鑑2》、《漂白》、《藏海傳》。（圖／翻攝自微博）

《許我耀眼》的成功對於女主角趙露思而言意義非凡。她2025年初發長文證實罹患憂鬱症，隨後與經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛陷入僵局，她因健康問題暫停工作，令粉絲相當擔憂。然而下半年《許我耀眼》播出後收視一路飆高，不僅證明了她的扛劇能力，也為復出之路打了一劑強心針。陸網近期盛傳她已經簽入新公司，工作室官方微博也重新開始更新，這部劇集成為她演藝生涯中扭轉頹勢的關鍵。

同時在2025集均榜的前段班中，古裝劇依然重要。頂流男神肖戰主演的權謀復仇劇《藏海傳》，以集均5511萬位居第四名；第五名是王鶴棣主演的玄幻探案劇《大奉打更人》，集均5467萬。

接下來的排名同樣競爭激烈，楊冪主演的農村劇《生萬物》以集均5148萬排名第六；楊紫與李現二搭的古裝大戲《國色芳華》以集均5000萬位列第七；白敬亭、章若楠主演，台灣導演瞿友寧執導的現代偶像劇《難哄》，集均4203萬排名第八名；白鹿、敖瑞鵬的仙俠劇《白月梵星》以4179萬排名第九；宋祖兒搭檔劉宇寧主演的古裝劇《折腰》，以3970萬進榜第十名。

▲《大奉打更人》、《生萬物》、《國色芳華》。（圖／翻攝自微博）

▲《難哄》、《白月梵星》、《折腰》。（圖／翻攝自微博）

▲2025陸劇集均量排行前10名。（圖／ETtoday）