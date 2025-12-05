最美主持人舒華、張員瑛素顏出發高雄　「零下氣溫美翻」風吹成畫報

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度頒獎典禮Asia Artist Awards（簡稱AAA）迎來10週年，今年首度來到台灣舉辦，6、7日連續兩天在高雄世運登場，女團i-dle台灣成員舒華與IVE張員瑛接下主持人重責，5日一早從仁川機場出發，準備飛回台灣，與粉絲共襄盛舉。

▲▼最美主持人舒華出發高雄，一早就超美。（圖／翻攝自Newsen）



舒華5日一早穿著米白色的外套現身，韓國4日剛下初雪，溫度已經逼近零下，但她的狀態還是很好，把長髮紮成公主頭，白皙肌膚搶眼，一路上與鏡頭互動，現場雖有風不斷吹向她，但女神氣質完美，機場上班路宛如畫報般，這次以主持人身份訪台，她也不忘比起加油手勢。

▲▼IVE多數成員是素顏。（圖／翻攝自Newsen）



緊接著，女團IVE來到現場，大部分成員頂著素顏，不過，只有秋天以完妝現身於機場，張員瑛這次同樣是主持人一員，面對攝影記者的呼喚，她對著鏡頭揮揮手。

Asia Artist Awards頒獎典禮參演韓星預計在5日下午陸陸續續搭乘班機來到高雄，上午先由舒華、IVE、LE SSERAFIM，接近下午才是IU、朴寶劍、CORTIS、Stray Kids、RIIZE、TWS等大勢團體。