楊丞琳「私密世界」曝光！　吐心聲：希望接納我的怪異

▲楊丞琳推出新歌《獨白》MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

楊丞琳新歌《獨白》MV，以一場大膽而純粹的視覺實驗，邀請觀眾潛入一個「旁人看不懂但自己沉醉」的私密世界，楊丞琳解釋：「純粹是因為我希望這支歌有一個強烈的視覺去搭配。」她坦言這首歌在其專輯中地位特殊，因其非大眾熟悉的抒情曲風，而是一首融合90年代R&B靈魂，以大量氣音和慵懶唱腔演繹的作品。

▲▼楊丞琳MV大量情緒飽滿的特寫鏡頭。（圖／索尼音樂提供）



MV中大量情緒飽滿的特寫鏡頭，楊丞琳自信說：「因為我骨子裡是很愛很愛演戲。」她分享這次的表演狀態是很放心的把自己交給導演跟鏡頭，不拘泥於流程與走位，在導演給予的空間內極致自由地發揮，「我是很自由的。」楊丞琳更希望這支MV能成為一面映照現代人內心的鏡子。

她坦言：「我們每個人，在這個社會上，在職場上，在面對人的時候，你本來就是有各種各樣的樣子，然後也很難有人可以100%全然的去做自己不顧慮他人嘛，所以你一定會有很多很糾結的時候跟很極端的情緒。」她希望通過這個作品傳遞包容與理解：「你不懂這個人的世界，但不代表他是錯的，也不代表他是怪的，如果你能夠稍微理解一下這人，他為什麼會這樣，好像就不會覺得這麼奇怪了。」

