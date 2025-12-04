江祖平沉寂3個月更新社群！　「飛出國散心」8字吐近況

記者王靖淳／綜合報導

女星江祖平日前踢爆前三立副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注。然而，江祖平自今年9月起就未更新社群，今（4）日她難得發文分享近況，同時也附上一系列旅遊美照，透露自己和好友飛往釜山散心。貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚。

▲江祖平。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

江祖平發文曬出一系列到釜山旅遊的照片，並在文中留下「#busan」、「#好友旅行」、「開心」等標籤內容，向粉絲們報平安，還在貼文中特別使用了「#散心」這個標籤，透露出這趟旅程不僅僅是遊玩，更是一次心靈的沉澱與釋放。

▲江祖平分享近照。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）

透過江祖平分享的照片可見到，她身穿一件灰色的寬鬆上衣，赤腳盤腿坐在大片落地窗前的平台上，側身回眸對鏡頭微笑，展現出私下放鬆的一面。此外，她還坐在天空膠囊列車裡自拍，看起來非常愜意。在其他照片中，江祖平手上戴著塑膠手套，正拿著一顆巨大的烤海螺準備享用，桌上還擺著一大盤鮮蝦與佐料，看起來是在當地的海鮮市場或餐廳。

▲江祖平坐在膠囊列車裡自拍。（圖／翻攝自Instagram／ping0130）



貼文及照片曝光後，立刻湧入大批網友朝聖，紛紛寫下加油打氣的留言「加油」、「超美，狀態超好」、「加油，妳還是好美」、「希望平姐可以一直這麼開心」，掀起不小的討論。