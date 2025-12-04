AAA高雄演出倒數！AHOF中國成員喊卡「不來了」　缺席原因掀熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓多國籍團體AHOF於7月正式出道，他們即將在週末來到高雄出席AAA頒獎典禮，台灣成員簡志恩因健康問題，本就不會參與活動，怎料，活動開演倒數3天，又有成員臨時喊卡不來了，公司3日發文證實，中國成員張帥博因個人行程因素，無法來台參與AAA、ACON。

▲AAA高雄演出倒數，AHOF中國成員張帥博喊卡「不來了」。（圖／翻攝自AHOF IG）



AHOF所屬經紀公司F&F娛樂於3日發文證實，「成員張帥博因個人行程因素，將無法參加12月6日的2025 Asia Artist Awards以及12月7日的ACON 2025演出」，公司也表示很抱歉讓期待該舞台已久的粉絲擔憂，盼望歌迷可以諒解，並保證成員帥博日後行程不會有影響、變動。

只是中國成員臨時喊卡不來並非第一次，過去ZB1在高雄世運參加KT POP拼盤，中國籍成員章昊和Ricky也是突然因身體狀態不佳，無法參加該次演唱會，兩次缺席雖沒明講，但已經在歌迷心中造成陰影。

▲中國成員臨時喊卡不來台灣，此次非首次發生。（圖／翻攝自AHOF）



此外，AHOF台灣成員簡志恩9月時就宣布病休而停止團體活動，公司日前帶來好消息，他預計在2026年1月回歸活動，雖然這次沒辦法返回家鄉演出，但粉絲聽到他康復的消息，都表示很欣慰，盼望下次見面的機會。