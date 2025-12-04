短劇男神出事了！新作涉抄襲「泰國BL神劇」預告急下架…網怒抵制

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
短劇男神柯淳出事了！新作涉抄襲「泰國BL神劇」預告下架…分鏡一模一樣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇男神柯淳因主演《好一個乖乖女》爆紅，且《好一個乖乖女》的網路播放量超過30億次，成為短劇界名作之一。他今年陸續在綜藝節目露臉、接演長劇後，再度回歸演短劇《為你鍾情》，不料預告片剛曝光，被眼尖網友指控涉嫌抄襲泰國BL劇《以你的心詮釋我的愛》，預告片火速下架，新劇還沒上架就遭到抵制。

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

柯淳最新短劇《為你鍾情》首度搭檔岳雨婷，兩人都擁有高人氣，打從開拍初期就受到粉絲期待，然而預告片近日首度曝光，被發現多個鏡頭與泰劇《以你的心詮釋我的愛》高度相似，包括騎摩托車的雙人鏡頭，照鏡子構圖，海邊談心的鏡頭構圖等，再加上場景美術、畫面色調，都與泰劇幾乎一模一樣，甚至預告片使用的背景音樂，也是該部泰劇的主題歌配樂〈如何〉。

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲▼柯淳、岳雨婷的短劇《為你鍾情》預告涉抄襲登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲網友比對《為你鍾情》預告，質疑鏡頭與泰劇《以你的心詮釋我的愛》高度相似。（圖／翻攝自微博）

隨著爭議的擴大，泰劇《以愛》的粉絲群起回應「為你鐘情抄襲」及「尊重創作拒絕抄襲」等話題詞條，要求相關平台立即下架該劇，網友震怒留言「導演你睡得著嗎，我睡不著」、「導演你抄的時候笑了沒」、「這抄得明目張膽，短國又要被罵了」、「居然看到了以你的心詮釋我的愛的影子」，連男主角劇中染金髮，也被質疑抄襲日本電影《溺水小刀》。而涉抄襲話題在短時間內的閱讀量超過千萬，《為你鍾情》官方社群帳號目前已經下架預告片，但其他影片的留言串仍湧入大量砲轟抄襲行為的留言，陸網形容此狀態「評論區完全淪陷」。

短劇因涉嫌抄襲而下架已經不是首例。岳雨婷主演短劇版《折腰》除了尺度太大爭議，短劇劇情被控抄襲長劇原創內容，引發網友抵制，最終該部短劇上線才1天就下架。王雲雲搭檔何善凱的短劇《暮暮朝朝梨花落》評價雖高，但是劇情涉嫌抄襲知名耽美小說《脫韁》，原作者「梅子瞎了」發聲表示「沒有授權拍短劇」後，該部短劇也已經下架。

《為你鍾情》於11月15日在廈門開拍，網傳12月還會補拍，不料光是預告片就被控抄襲。儘管部分網友表示劇情與泰劇內容無關，但鏡頭畫面太相似仍引發泰劇劇粉怒火，眾人留言抵制短劇上架播出，短劇製作方目前尚沒有正式回應，爭議仍持續延燒中。

