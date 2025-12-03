《黑白大廚》第二季12／16上線　神祕人回鍋參賽好眼熟

▲《黑白大廚：料理階級大戰》第二季將於12月16日登場。（Netflix提供）



Netflix（2日）釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露全新規則，並預告兩位神祕參賽者將戴著面具回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部全球觀眾熱議的實境競賽將於12月16日獨家上線，預計再度掀起話題。

▲本季依然由白種元和安成宰擔任星級評審，最近諸多爭議纏身的白種元人氣受影響。（截圖自Netflix）

新公開的白湯匙主廚視覺海報以宛如摩天輪般旋轉的食材構圖展開，更大規模、更壯觀的料理對決一觸即發。聲望與榮譽懸在刀刃上，頂尖白湯匙們齊聚，只為證明自己的料理實力。今年黑湯匙主廚同樣強勢登場，以冷峻黑白廚房為背景，他們的封號直接展現氣勢：像「三星殺手」「西村皇太子」「料理怪物」「BBQ研究所長」等，每一個都透露出無畏與狠勁，也暗示這季可能出現出乎意料的結盟與震撼性的排名翻盤。有人自信自己是世界第一，也有人見到白湯匙名單時驚呼「沒想到他們會來」、「看起來根本沒想拍第3季」。

▲在韓國擁有兩間米其林一星餐廳的孫鍾元主廚，常看《拜託吧冰箱》一定不陌生。（截圖自Netflix）

首季經典「盲選評比」本季再度回歸，只憑味道決定勝負。而最關鍵的伏筆則落在全新遊戲規則與兩位蒙面回歸者，他們為雪恥而戰，預告將帶來連環巨變，讓勝負更加無法預測。

▲鄭鎬泳和Sam Kim也是《拜託吧冰箱》的熟面孔。（截圖自Netflix）

《黑白大廚：料理階級大戰》曾連續三週奪下Netflix全球非英語節目Top 10之首，也是首部在韓國蓋洛普民調中獲選為「最受喜愛影集」第1名的實境節目。更強大的陣容、更激烈的挑戰、四伏的緊張氛圍，第2季將把味覺戰場推向新高度。

▲《黑白大廚：料理階級大戰》第二季將有兩位神秘參賽者回歸，右邊這位很眼熟欸。（截圖自Netflix）

本季參賽主廚如下： 李駿（이준）：擁有米其林二星的主廚

孫鍾元（손종원）：在韓食與西餐各獲得米其林一星

善財法師（선재스님）：韓國頭號寺剎飲食名匠

侯德竹（후덕죽）：擁有57年資歷的中式料理大師

朴孝男（박효남）：47年資歷的法式料理大師

鄭鎬泳（정호영）、Sam Kim（샘 킴）、Raymon Kim（레이먼 킴）：深受韓國觀眾喜愛的國民大廚

宋勳（송훈）：曾擔任《廚神當道韓國版》第4季評審

林盛根（임성근）：《韓食大賽》第3季優勝者

