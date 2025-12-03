ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阮經天西門町拍片「單膝下跪」示愛！　觀光客認出男神嗨到原地跳

▲身穿警官制服的阮經天現身台北市西門町等待拍戲，與工作人員聊個不停。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

阮經天近期與日本導演Sabu合作拍攝新片《阿茲海默警探》。日前時報周刊 CTWANT接獲讀者爆料，稱他與曾因「北捷踹嬤事件」受到關注的 Fumi 阿姨正在西門町漢口街取景；記者循線前往現場後才發現，實際上與他對戲的，是被網友笑稱撞臉「Fumi阿姨」的演員李沐。當天現場吸引不少國外遊客駐足圍觀，其中，來自新加坡的旅客認出阮經天後還興奮到原地跳躍，直呼不枉此行。

▲正式拍攝前，阮經天、李沐與Sabu導演圍在一起，笑得十分開心。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

11月25日下午1點多，阮經天穿著配有三條一星標誌的高階警官制服現身西門町街頭。拍攝開始時，他先在人行道上奔跑，接著捧著一束花衝到李沐面前求愛。講完台詞後，他臉上帶著幾分憨厚傻勁，而面對毫無反應的李沐，他才突然想起要單膝下跪。當時的李沐雙手大包小包、肩上還掛著購物袋，提著兒童紙尿褲與蔥等食材，被這突如其來的示愛弄得一時不知所措。

▲捧著一束向日葵的阮經天，對著李沐單膝下跪。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

看到李沐呆愣在原地、滿臉不可置信的模樣，阮經天才切換成「暖男模式」，主動替她接過手上雜物，並把花束放到她手中。隨後，他起身露出得意神情轉身離去。幾秒後，李沐才如夢初醒般回過神，帶著些微遲疑跟著阮經天的腳步離開。

▲長髮披肩又中分的李沐，遠看確實有幾分神似Fumi阿姨。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲接過阮經天的花，李沐臉上還一臉不可置信的表情。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

拍攝期間，除非有較長等待時間，否則為了維持角色狀態，阮經天幾乎都在原地小跑步調整情緒。此外，拍到後段時，李沐換穿了一雙鞋底較厚的鞋子，似乎是為了縮短她 161.8 公分與阮經天 184 公分之間的身高差距。兩人首度合作，但空檔仍偶有互動，現場氣氛相當融洽。

▲拍戲空檔，阮經天與李沐互動良好，兩人都笑得很開心。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲再次上工時，李沐換上厚底鞋，似乎是要拉近與阮經天的身高差距。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

《阿茲海默警探》雖為台日合作電影，但全片皆在台灣取景。故事講述由阮經天飾演的傳奇刑警，因罹患早發性阿茲海默症，在記憶斷裂與辦案之間艱難掙扎的動作喜劇。為完美詮釋角色，阮經天婉拒所有戲約，專注投入三個月進行柔道、鋼琴與舞蹈等訓練，全力備戰新片。

