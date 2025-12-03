胡瓜「破冰民視」除夕不缺席！　重啟續約談判釋善意…價碼曝光

▲胡瓜（左圖）將回鍋參與民視除夕特別節目，但仍跟白冰冰（右圖）王不見后不同台。（圖／民視提供）

圖文／鏡週刊

胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。

去年因與民視關係僵化，胡瓜首度移師華視主持除夕節目，收視成績亮眼，他今年再度選擇與華視合作，共度守歲時段。然而民視方面仍高度重視胡瓜的節目號召力，盼能在除夕節目中爭取他的參與，於是在雙方合約於明年一月到期之前主動修補關係，促成破冰契機。

▲胡瓜（中）主持的《綜藝大集合》明年將維持一樣的主持酬勞，繼續續約。（圖／翻攝自賴慧如臉書）

華視反攻 對抗白冰冰

胡瓜與民視裂痕的源頭，起於去年民視將週六晚間八點的時段交由白冰冰主持《超級冰冰Show》，直接承接原本由胡瓜坐鎮的時段。偏偏電視台未事前通知胡瓜，讓他覺得合作多年的信任被破壞，兩邊芥蒂難解。經歷一年，下個月胡瓜將攜手陳亞蘭、歐漢聲在華視主持的《週末最強大》和同時段的白冰冰開打。

▲白冰冰（右）去年無預警以《超級冰冰Show》取代胡瓜時段，兩人有了嫌隙。（圖／民視提供）

胡瓜主持《綜藝大集合》已達23年，節目在週末黃金時段有穩定收視。然而去年傳出他與民視合約不再續約，導因於民視希望他配合降價主持，雙方關係緊張。經過了近一年，民視最後仍然為了留住胡瓜而妥協，不砍他的酬勞，但據悉新合約胡瓜將改和製作單位簽署，而並非民視。

遊戲襲胸 挨批鹹豬手

主持費維持原狀，對胡瓜來說也算保留了尊嚴，他也因此願意回鍋民視參加除夕特別節目，錄製運動比賽單元。據悉，原本白冰冰私下還擔心胡瓜是否會重新拿回民視除夕節目主持棒，但胡瓜最後仍決定留在華視，今年依舊是和白冰冰王不見后的狀態，民視主持群還是由陳美鳳、白家綺和白冰冰擔綱。

▲胡瓜（右）將帶著歐弟（左）在華視開新節目，迎戰同時段的白冰冰。（圖／鏡週刊提供）

《綜藝大集合》標榜玩遊戲拿獎金，是至今唯一還有大型遊戲的節目，先前在招牌遊戲「投懷送抱」時，籃籃抱著氣球，由胡瓜衝上前坐破，沒想到卻被網友發現胡瓜的手不小心襲了女方的胸，引發不滿及討論，除了批遊戲不適宜也認為胡瓜伸鹹豬手，但他本人至今都未有說明。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





