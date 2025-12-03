ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2025陸劇主角人氣TOP 10
曖昧對象忽冷忽熱？ 3招調整心態
《動物方城市2》藏7大彩蛋！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Ella 陳嘉樺 小宵虎南 濱崎步 柳俊烈 梁佑南 周湯豪 周冠威

胡瓜「破冰民視」除夕不缺席！　重啟續約談判釋善意…價碼曝光

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

▲胡瓜（左圖）將回鍋參與民視除夕特別節目，但仍跟白冰冰（右圖）王不見后不同台。（圖／民視提供）

圖文／鏡週刊

胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。

去年因與民視關係僵化，胡瓜首度移師華視主持除夕節目，收視成績亮眼，他今年再度選擇與華視合作，共度守歲時段。然而民視方面仍高度重視胡瓜的節目號召力，盼能在除夕節目中爭取他的參與，於是在雙方合約於明年一月到期之前主動修補關係，促成破冰契機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

▲胡瓜（中）主持的《綜藝大集合》明年將維持一樣的主持酬勞，繼續續約。（圖／翻攝自賴慧如臉書）

華視反攻　對抗白冰冰

胡瓜與民視裂痕的源頭，起於去年民視將週六晚間八點的時段交由白冰冰主持《超級冰冰Show》，直接承接原本由胡瓜坐鎮的時段。偏偏電視台未事前通知胡瓜，讓他覺得合作多年的信任被破壞，兩邊芥蒂難解。經歷一年，下個月胡瓜將攜手陳亞蘭、歐漢聲在華視主持的《週末最強大》和同時段的白冰冰開打。

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

▲白冰冰（右）去年無預警以《超級冰冰Show》取代胡瓜時段，兩人有了嫌隙。（圖／民視提供）

胡瓜主持《綜藝大集合》已達23年，節目在週末黃金時段有穩定收視。然而去年傳出他與民視合約不再續約，導因於民視希望他配合降價主持，雙方關係緊張。經過了近一年，民視最後仍然為了留住胡瓜而妥協，不砍他的酬勞，但據悉新合約胡瓜將改和製作單位簽署，而並非民視。

遊戲襲胸　挨批鹹豬手

主持費維持原狀，對胡瓜來說也算保留了尊嚴，他也因此願意回鍋民視參加除夕特別節目，錄製運動比賽單元。據悉，原本白冰冰私下還擔心胡瓜是否會重新拿回民視除夕節目主持棒，但胡瓜最後仍決定留在華視，今年依舊是和白冰冰王不見后的狀態，民視主持群還是由陳美鳳、白家綺和白冰冰擔綱。

破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意　胡瓜破冰民視除夕不缺席

▲胡瓜（右）將帶著歐弟（左）在華視開新節目，迎戰同時段的白冰冰。（圖／鏡週刊提供）

《綜藝大集合》標榜玩遊戲拿獎金，是至今唯一還有大型遊戲的節目，先前在招牌遊戲「投懷送抱」時，籃籃抱著氣球，由胡瓜衝上前坐破，沒想到卻被網友發現胡瓜的手不小心襲了女方的胸，引發不滿及討論，除了批遊戲不適宜也認為胡瓜伸鹹豬手，但他本人至今都未有說明。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
破冰解心結／不滿錄影遭罵「貝戈戈」　資深女星情緒失控直播淚崩
婚禮再等等／獨家！閃兵壞好事　陳柏霖、庭瑄紐西蘭婚禮延期
婚禮再等等／女星婚期慘撞疫情一延再延　喜帖重印3次還收2次紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

3小時前

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

3小時前

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

17小時前

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

AV女神被拍「九份0偽裝逛街脫了」！超兇身材現形 3.3萬人朝聖讚爆

19小時前

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

11小時前

2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

2025陸劇主角人氣TOP 10！　他逆轉「古裝醜男」負評穩坐冠軍

12小時前

「鬧翻許光漢」已搬上檯面！業界爆原因：張軒睿吃味他攬走所有資源

「鬧翻許光漢」已搬上檯面！業界爆原因：張軒睿吃味他攬走所有資源

2小時前

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

濱崎步才證實開無人演唱會！被陸媒逆轉打臉：是假消息　戰犯也抓到了

12/2 09:33

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

邱澤結婚「戴170萬金錶」告白愛妻許瑋甯！　席開43桌婚禮費用曝光

16小時前

入戲太深！老公餵肉被拒絕　梁佑南瞪眼喊「我是媽祖」他秒嗆：我是佛祖

入戲太深！老公餵肉被拒絕　梁佑南瞪眼喊「我是媽祖」他秒嗆：我是佛祖

10小時前

陸劇陷影視寒冬！「演員片酬砍一半」　迪麗熱巴陳偉霆也遭殃

陸劇陷影視寒冬！「演員片酬砍一半」　迪麗熱巴陳偉霆也遭殃

18小時前

李㼈愛女李紫嫣「泳渡日月潭」險境曝光！　《泳氣》邁千萬票房台中會影迷

李㼈愛女李紫嫣「泳渡日月潭」險境曝光！　《泳氣》邁千萬票房台中會影迷

4小時前

熱門影音

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛

王嘉爾「有生理需求都自己來」　直球認：我也是人嘛
濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱：史上最難忘
ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD
王嘉爾土味情話過敏：叫保全進來！　休息找攝影大哥聊天「立馬交朋友」

王嘉爾土味情話過敏：叫保全進來！　休息找攝影大哥聊天「立馬交朋友」

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

茱蒂.尼克回來啦！《動物方城市2》11/26上映　快俠樹懶.志羚姐姐.洪金豹全回歸

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

看更多

依依爸媽曾反對她跟納豆交往 　「不讓他踏入家門一步」

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前21

目擊《藍色水玲瓏》男星遊覽車帶貨！　近照曝光「26年長相零變化」

2小時前0

古裝女神臉蛋遭嫌不自然！　網傻眼「像AI太假了」曾來台演八點檔

2小時前63

「鬧翻許光漢」已搬上檯面！業界爆原因：張軒睿吃味他攬走所有資源

2小時前2

12月3日星座運勢／被愛神鎖定！雙魚收到告白情書　巨蟹暗戀變相戀

3小時前1

阮經天西門町拍片「單膝下跪」示愛！　觀光客認出男神嗨到原地跳

3小時前48

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！大字型躺地…落單照被無碼公開

3小時前83

王俐人倒楣背上500萬巨債！「友人跑路留爛攤」　燒光所有積蓄

3小時前412

許瑋甯婚禮爆插曲！「3男星兄弟情生變」他打招呼遭無視 廁所互動曝

3小時前0

央八史上最快收視破3！陳曉新片重現「宮鬥人間煉獄」5大看點公開

3小時前21

吳佩慈香港公開現身！　助選閨密丈夫…20年友情她罕開金口拉票

讀者迴響

熱門新聞

  1. 許瑋甯婚禮爆插曲！
    3小時前812
  2. 喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！
    3小時前88
  3. Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世
    17小時前10
  4. AV女神被拍「九份0偽裝逛街」
    19小時前2610
  5. 柳俊烈現身《1988》10周年特輯
    11小時前
  6. 2025陸劇主角人氣TOP 10！他逆轉負評穩坐冠軍
    12小時前1244
  7. 「鬧翻許光漢」已搬上檯面！
    2小時前123
  8. 濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息
    12/2 09:334241
  9. 邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
    16小時前248
  10. 梁佑南被老公餵肉怒喊：我是媽祖
    10小時前8
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合