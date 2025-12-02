ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Gino「有一半時間眼睛巨乾」決定動手術！　認長年罹修格蘭氏症

記者蔡宜芳／綜合報導

男星Gino（蔡東威）近日在社群上透露，自己即將動眼部手術。他坦言長期飽受眼睛乾燥之苦，但問題並非只是一般的「乾眼症」，而是更棘手的症狀，無奈表示：「眼睛巨乾的困擾沒有經過的人真的不知道…」

▲▼Gino「眼睛巨乾」決定動手術！長年罹修格蘭氏症。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲Gino長期受到乾燥症的困擾。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

Gino透露，自己罹患的是「乾燥症（修格蘭氏症）」，平時除了眼科以外，也需要看風濕免疫科，「看了那麼多就只是被開了那麼多的人工淚液，那只能解決乾眼症，對乾燥症是束手無策。」

Gino表示，自己的眼睛在一天之中，有一半以上的時間都又乾又酸，讓他很痛苦。因此在經過專業諮詢後，他決定要試試脈衝光眼睛手術，也相當期待術後的成果。貼文引來不少粉絲祝福他早日擺脫多年來的眼疾。

▲▼Gino「眼睛巨乾」決定動手術！長年罹修格蘭氏症。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲Gino決定透過手術試試看能否解決眼乾的問題。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

修格蘭氏症又稱「乾燥症」，是一種全身性的自體免疫疾病。由於身體的免疫系統失調，將自身的腺體（如淚腺、唾液腺）當成敵人進行攻擊，導致這些腺體發炎、功能受損，進而無法正常分泌水分。主要症狀會有眼乾、口乾、關節疼痛與腫脹、腺體腫大等症狀。

目前乾燥症治療以症狀療法及免疫療法為主，比如使用人工淚液、保濕凝膠、促進唾液分泌的藥物來緩解乾燥，或服用免疫調節劑來控制免疫系統的發炎反應。日常保養則建議多喝水、室內放置加濕器、抱持口腔衛生、少吃太燥熱及辛辣的食物，並避免長時間戴隱形眼鏡。

