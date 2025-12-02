ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宮崎葵「家中沒有微波爐」！養4娃生活3堅持
唐綺陽、曾莞婷Lulu超辣造型曝光 網友狂刷「太短了停不下來」

記者葉文正／台北報導

《明星開拍中》昨(1)日正式推出第一集，此為曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田共同企畫執行的網路節目，首支社群宣傳影片在上線後快速累積近百萬觀看，網友反應相當熱烈！首集嘉賓唐綺陽從體能挑戰到驚喜的韓系變裝，整集笑料與亮點不斷，影片一上線即吸引大批觀眾湧入收看，短短數小時觀看數即破萬，留言區更是被數千名網友刷到停不下來！

▲《明星開拍中》是由(左起)楊銘威、陳漢典、風田、黃偉晉、Lulu黃路梓茵、曾莞婷共同打造的網路節目。（圖／TVBS）

▲曾莞婷(左)與Lulu黃路梓茵(右)陪著唐綺陽(中)換上酷辣短裙的女團造型，立刻引起全場驚呼鏡 。（圖／TVBS）

首播當晚，六位主持人齊聚收看節目，更是親自上線與觀眾即時互動，黃偉晉也特別在聊天室留言：「謝謝大家收看首集，希望大家給我們真實的反饋，我們想把頻道做好。」聊天室瞬間被刷爆：「這個組合真的好讚」、「看著大家手忙腳亂好可愛」、「影片太短了，不夠看啊！」甚至有網友擔心攝影師（楊銘威、風田）沒使用穩定器會傷肌肉，楊銘威也感謝網友的熱情指點：「《明星製作公司》草創初期預算不足，未來有盈餘會再添購新器材。」風田也補充，因為影片完全自製，難免有些地方不完美，並建議觀眾看完YT再去看電視版幕後內容，一切就會明白了！

▲《明星開拍中》是由(左起)楊銘威、陳漢典、風田、黃偉晉、Lulu黃路梓茵、曾莞婷共同打造的網路節目。（圖／TVBS）

▲《明星開拍中》是由(左起)楊銘威、陳漢典、風田、黃偉晉、Lulu黃路梓茵、曾莞婷共同打造的網路節目。（圖／TVBS）

節目開場由主持群探討「流量密碼」該如何打造，並讓網友票選唐綺陽的當日任務。首先是「戰繩挑戰」，唐綺陽一邊揮著沉重戰繩、一邊回答主持人提問，從星座題到生日題全數答對，展現國師級反應力；接著是「酷辣韓系」的變裝任務，由曾莞婷與Lulu黃路梓茵陪著唐綺陽換上酷辣短裙的女團造型，立刻引起全場驚呼，網友也紛紛留言：「唐老師、曾莞婷與Lulu都好美！」《明星開拍中》首集上線後迅速累積亮眼成績，曾莞婷也分享：「這是我們第一次做YT內容，雖然在初期缺乏經驗，但我們都是全力以赴，最終成果我算是滿意的。」

▲《明星開拍中》是由(左起)楊銘威、陳漢典、風田、黃偉晉、Lulu黃路梓茵、曾莞婷共同打造的網路節目。（圖／TVBS）

▲首集嘉賓唐綺陽(中)獲得熱烈回響。（圖／TVBS）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

ETtoday星光雲

