神似子瑜！2025日本「最可愛國中女生」是她　長相曝光網全跪了

▲2025日本「最可愛國中女生」由13歲少女穗野（ほの）奪下。（圖／翻攝自Instagram／jc___hono、翻攝自Instagram jc_misscon_jk）

圖文／CTWANT

日本每年吸引大量關注的國中生選美活動「JCミスコン2025」決賽於11月30日在東京舉行，從超過3萬5千名報名者中脫穎而出的14名參賽者正式亮相。最終由年僅13歲、來自鹿兒島縣的國一少女穗野（ほの）奪下本屆冠軍，成為2025年度「日本最可愛國中女生」。

綜合日媒報導，由當地知名雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛女國中生」選美比賽，11月30日在東京舉辦總決賽，經過評審和觀眾投票後，最終是目前就讀國中一年級的13歲少女穗野（ほの）奪下冠軍。頒獎的時候，穗野感動落淚，在台上對支持她的人致謝。

▲穗野深邃大眼，脫穎而出。（圖／翻攝自Instagram）

穗野表示，「真的、真的非常感謝大家的支持。從一開始就把奪冠當成目標，能站上這個位置非常開心。」隨後前任冠軍暨本屆活動大使內田結菜親手替穗野戴上桂冠，剛好內田結菜也是穗野最崇拜的人，幸福地說，「能由結菜學姊親手替我戴上皇冠，真的太幸福了！」

回憶比賽過程，穗野透露，覺得最困難的環節是走秀，「我常常被指正，但努力之後在走秀環節獲得小組代表，今天的舞台真的很享受，也度過非常充實的練習時間。」談及接下來的動向，穗野語氣堅定地說，希望成為能激勵後輩、讓更多參賽者「以她為目標」的存在，並分享自己的夢想，「未來想成為有名氣的人，推出自己監製的彩妝或美瞳（隱形眼鏡）品牌！」

本屆評選中，石川縣國二生「あいさ」奪下亞軍；另有來自愛知的「のあ」獲candymagic賞、福岡的「えま」獲Modelpress賞，以及兵庫「そら」、茨城「るう」分別拿下審查員特別賞。

雜誌社《modelpress》主辦的「日本最可愛女國中生」選美比賽，主旨是透過全民票選出日本最可愛國中生，近年在比賽中脫穎而出的少女不少，也培養出多位活躍於影視、模特兒及演藝圈的新星。

