《許我耀眼》爆紅女星遭傳「賣面膜出事」鍋推給AI！　怒發聲報警

記者陳芊秀／綜合報導

大陸資深女星溫崢嶸近期因出演熱播劇《許我耀眼》人氣水漲船高，精湛演技備受肯定，未料近日卻捲入「AI換臉」風波，甚至遭有心人士抹黑。其所屬經紀公司「舞記八方（唐山）文化傳媒」於30日發布嚴正聲明，指出近期網路上頻繁出現盜播、利用AI技術非法使用溫崢嶸形象，進而兜售假冒偽劣產品的違法行為。雖經媒體曝光後部分平台已下架違規內容，但針對有組織的抹黑攻擊，公司已忍無可忍，正式委託律師蒐證並向公安機關報案。

▲《許我耀眼》溫崢嶸遭「AI換臉」賣假貨，公司報案發嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）

聲明中詳細指出，自2025年11月14日起，網路上突然出現大量如「溫崢嶸團隊把假貨和AI聯繫起來了」、「溫崢嶸疑翻車」、「溫崢嶸賣面膜出事把鍋推給AI」等惡意熱搜詞條。經公司核查發現，這些熱搜詞條的創建與主持人，以及底下批量發布不實訊息的帳號，竟均由長沙某傳媒公司統一運營和管理。經紀公司痛批該公司背後的委託人「有組織、有預謀」地捏造事實，利用網路水軍惡意散布謠言，嚴重損害了溫崢嶸的名譽與商業信譽，已涉嫌刑事犯罪。

▲溫崢嶸公司發嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）

為了捍衛藝人權益，溫崢嶸方展現強硬態度，直接曬出蓋有紅章的「受案回執」單。文件顯示，公司工作人員已於11月29日攜帶證據前往唐山市公安局路北分局經濟犯罪偵查大隊報案，目前公安機關已依法受理並立案偵查。經紀公司強調，這只是維權的開始，將對僱用網路水軍、惡意捏造訊息的侵權主體嚴肅追究法律責任，絕不姑息，並呼籲大眾共同維護風清氣正的網路環境。

▲溫崢嶸報案。（圖／翻攝自微博）