王世堅《沒出息》搶進娛樂圈　台北海大引學生暴動認自己是貓奴

記者葉文正／台北報導

在這個充滿創新與活力的時代，立委王世堅於近日在台北海洋科技大學（簡稱台北海大）發起了一場令人興奮的會談，攜手台北海大董事長林世宗及大倉久和飯店董事長陳珍隆，共同打造產官學的絕佳合作典範，為台灣的未來奠定了堅實的基礎。

▲王世堅(右)與台北海大「機車教授」林威克。（圖／台北海大提供）

自從抖音神曲《沒出息》席捲全台，王世堅在大學生中娛樂魅力有多強大？王世堅進場引發了台北海大全校學生暴動高潮，學生們的尖叫聲已蓋過校園的鐘聲！不只如此，連校內教師主任也放下矜持排隊等合照！比起他昔日被連結電影恰吉時，人氣還要狂炸，他堪稱已是大學生心中「台灣第一網紅」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王世堅看到可愛的狗狗忍不住抱起。（圖／台北海大提供）

在校園巡禮中，他所到之處想要合照的學生從教室內排隊排到走廊，上課中的同學看到他忍不住集體尖叫；許多特教中心的同學也興奮好奇上前圍觀；更有寵物系學生集體抱著小狗狂奔搶合照。王世堅委員不愧是「寵物控」，毫不猶豫地抱起小狗合照，幽默地說道：「我雖然是貓奴，但這隻狗狗實在太可愛，忍不住！」

▲王世堅與台北海大學生們合影。（圖／台北海大提供）

巡禮全程7小時！立委王世堅委員非常親切與所有大學生互動，甚至擠在高樓層走廊與學生們合唱人氣神曲《沒出息》，王世堅一句，學生合唱一句，有夠轟動熱鬧，根本是專場演唱會！甚至許多媒體看到同學發影片在THREADS上，搶著留言希望可以轉刊登！王世堅更不忘調侃學生們：「打鐘了，再不去上課的話，就真的會沒出息囉！」這一句令全場爆笑，活潑而幽默的氣氛中，學生們的笑聲綿延不絕，讓這次的行程更加美好。

會議上立委王世堅也妙語如珠：「林世宗董事長最讓我佩服的是，將『中國海專』更名為『台北海洋科技大學』，此舉把中國換成台北真是典範啊！陳珍隆董事長則是引進新技術的先鋒，能夠聚集這樣的兩位人物合作，對台灣的未來一定是個天大的好消息，讓我感到非常榮幸。」

王世堅立委作為台北海大校務顧問，且與董事長林世宗在台北市議會是一對議員老同事，兩人之間的默契可說是「心有靈犀」。他們憑藉多年的良好交情，深入探討如何為台灣的教育與產業發展注入新活力。大倉久和飯店陳珍隆董事長則以其長期投身公益的精神，與林世宗董事長在教育領域的奉獻相呼應，促成了這次的三方合作會議，將三位優秀的「大咖」聚集在一起，讓人期待！

會議上，大倉久和飯店陳董事長提出引進日本服部學院的頂尖餐飲技術。這一舉措不僅是要讓台灣的餐飲業升級，更是要吸引全球的優秀學生與人才，讓他們在台灣這片美麗的土地上發光發熱，這不只是解決餐飲業人力短缺的神秘方程式，更是為學生們打開了一扇通往未來的「美食之門」。

而台北海大林世宗董事長則提出創辦銀髮照護教育學院的創意構想。藉由產學合作，讓學生們的專業知識與實際技能無縫接軌，培養出對於長者照護的專業人才。想像一下，這些學生將成為高齡化社會中的「高手」，不僅服務長輩，更推動社會各界對老年照護的重視。未來的台灣，將因這樣的努力變得更加美好！

王世堅立委最後送了四個字「未完待續」給會議作為結尾。讓我們期待，產官學三方的合作，將為台灣開創新的高峰！