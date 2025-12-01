快訊／孫生證實分手多芬！認「不夠珍惜」每天睡不好　女方心累發聲

記者孟育民／台北報導

孫生之前深陷性騷擾風波，女友多芬的一舉一動也連帶受到關注。先前，多芬接連在社群網站PO出「到底為什麼現在綠茶那麼多」、「無止盡的欺騙我」等貼文，讓不少粉絲好奇是否感情關係生變。稍早，孫生證實兩人已經分手，

▲孫生、多芬分手了。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生證實分手，坦言是自己不珍惜，「我們之間有著自己的問題，雙方想要的總是給不到，每天都睡不好，彼此也不想再吵吵鬧鬧了，謝謝妳陪我走過這段路酸甜苦辣。每段愛情我都學到很多，也變得越來越好。」

隨後多芬也回應：「這段時間，我和他都努力過，只是最後還是沒辦法走在同一條路上了。感情裡最難的不是分開，而是明明很愛卻發現彼此已經無法給對方想要的安全感。」她以為只要陪伴就能一起度過，但現實告訴她，愛有時候不能治癒一個人的混亂，也不能替他完成他該面對的課題，「他也不再是那個我熟悉、放心的人，有些傷害不是故意的，但累積久了，心真的會累。」雖然走上分手的路，最後不忘祝福對方。

▲多芬感謝和孫生共同經歷。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



事實上，多芬自和孫生爆出紛爭後，持續陪伴對方、不離不棄，但不時會在社群吐露心聲，曾意有所指說「不為想太多的事情困擾，我累了」，後來後又憤慨地說「人好就要被欺負嗎」，隔天凌晨還說：「太不可思議了這一切。」更加引發討論的是，多芬事後無奈說：「想問一下，一個人家裡貼著另一半異性的照片，還有監視器，請問你還敢跟這個人回去睡覺嗎？」