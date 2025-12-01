kiwi姐姐結婚了！甜吻圈外老公　剛交往就認定彼此「3個月訂婚宴場地」

記者孟育民／台北報導

兒童台kiwi姐姐（莫允樂）2012年加入東森YOYO家族，是許多人童年偶像，昨（30）日她突在社群平台宣布結婚喜訊，首度公開放閃圈外老公，讓粉絲送上祝福。kiwi姐姐和老公接受《ETtoday星光雲》訪問，透露兩人是從教會認識，相識3年、交往1年，並以結婚為前提，交往3個月就已經去看婚宴場地，相當有效率，「決定在一起就等於要結婚了，還是會有磨合期，但都能很快解決問題。」

▲▼Kiwi姐姐甜蜜嫁給圈外男友。（圖／本人提供）

兩人在教會上認識，談及為何被對方打動，kiwi姐姐說：「我們在教會認識，有一天我發現他也對小孩很有愛心，我才注意到這個人，我們在教會有很多活動，更認識彼此。」巧的是，兩人竟同時跟牧師禱告欣賞彼此，kiwi姐姐接著表示：「每一周都會跟牧師回報，後來才知道他也在差不多時間『喜歡我』。」老公則回應：「我們有在教會服事，覺得這個女生樂於分享，相處起來很愉快，我以前禱告就希望「我的另外一半很喜歡青少年』，剛好就遇到，算是一個很浪漫的故事。」

▲Kiwi姐姐終於能放閃，備受祝福。（圖／翻攝自Kiwi姐姐 IG）

兩人不同於一般情侶，要決定交往前還分開不聯絡長達2個月，並持續為彼此禱告半年，kiwi姐姐解釋原因：「很多人在一起會被粉紅泡泡吸引，我不想要讓自己只是因為粉紅泡泡而喜歡這個人，這2個月沒有任何人規定，是我們兩人的共識，也檢視自己有無需要被修復，當自己預備好再進入婚姻。」雖然還是會吵架，但卻也因為有那2個月的禱告，讓她們更堅定的走下去。

▲Kiwi 姐姐婚禮還邀請粉絲給驚喜。（圖／本人提供）



kiwi姐姐感謝老公在籌備婚禮相當給力，成為最佳神隊友，害羞說：「昨天晚上終於忙完，睡覺前我突然叫他『老公』，覺得怎麼那麼害羞，真的是夢一場。」一旁的老公則甜蜜回應，之所以願意投入所有心力，是因為「對方是她」，並承諾會一起面對接下來的人生，攜手走過未來的每一天。