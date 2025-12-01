ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
斯文韓星遭控私生活淫亂：家庭因他破碎
拍攝一半倒下！金水龍昏迷20分　2藝人林炯俊、金淑合力搶命救了他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓搞笑藝人金水龍11月日前在拍攝YouTube節目時突然倒下，因急性心肌梗塞陷入昏迷，當下情況緊急，所幸後來恢復意識。韓媒1日曝光現場急救的危急過程，救活他的其實是兩位藝人好友林炯俊、金淑，林炯俊與金淑經紀人馬上為他實施CPR，金淑則是確保他的呼吸道順暢，3人合力協助之下，才把他從鬼門關前拉回來。

▲▼拍攝一半倒下！金水龍昏迷20分鐘　2藝人林炯俊、金淑合力救了他。（圖／翻攝自林炯俊、金淑、金水龍IG）

▲金水龍11月在拍攝時倒下，昏迷20分鐘，狀況危急。（圖／翻攝自林炯俊、金淑、金水龍IG）

據韓媒報導，金水龍昏迷當下第一時間，一起拍攝的林炯俊、金淑與其經紀人都在現場，3人發現他不對勁後，馬上就實施CPR救治，其中，林炯俊本身因有變異型心絞痛的經驗，很快就採取相關對應措施，金淑則是馬上打給119，並確保金水龍呼吸道是順暢的狀況，在救護車抵達以前，幾人輪流不斷為金水龍CPR搶命。

據了解，金水龍就連上了救護車的途中也是一直在急救的狀態，直到抵達醫院前，才幸運地恢復意識，若不是林炯俊與金淑兩位好友在側，恐錯失黃金救援時間。

▲林炯俊馬上為、金淑合力救了他。（圖／翻攝自林炯俊、金淑、金水龍IG）

▲林炯俊馬上為金水龍做CPR與死神搶命。（圖／翻攝自林炯俊IG）

金水龍幸運撿回一命，已經在20日順利出院，而他日前接受韓媒採訪，回想當下還心有餘悸，雖然因CPR壓了20分鐘導致肋骨骨折，但只有骨折已經是萬幸，他坦言「如果我身邊沒有任何人，我現在已經死了。」

金水龍

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

