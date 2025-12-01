YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透！維基百科更新日期　全台嗨炸

記者吳睿慈／綜合報導

日本天團YOASOBI以一首〈Idol〉爆紅，每回來台開演都是場場爆滿，就連2025年2月唱小巨蛋的門票也是一票難求。擁有高知名度的他們，30日宣布最新巡演，即將重返台北開唱，且場地有望在心心念念的臺北大巨蛋，巧的是，就在他們宣布新巡演後，臺北大巨蛋維基百科被發現多了一則演唱資訊，引起全台粉絲躁動不已。

▲YOASOBI今年剛唱完小巨蛋曾在慶功記者會坦言「有去大巨蛋場勘」。（圖／記者周宸亘攝）



YOASOBI於11月30日在日本開唱時，現場驚喜公布重大消息，他們將迎來最新巡演《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027》，其中台北站列在清單上，代表他們將重返台灣，且有歌迷猜測最新巡演所指的「DOME」，對應台北場次應該就是Taipei Dome（臺北大巨蛋）。

▲ YOASOBI最新巡演即將開跑。（圖／翻攝自YOASOBI X）



由於日本方只公布了10個巡演城市，台北站的開唱日期待官方正式公告，但有熱情的歌迷搶先發現，臺北大巨蛋維基百科已經默默多了一則日期更新，YOASOBI大巨蛋演出日期被寫上在2026年5月16日，馬上掀起全台粉絲關注。

▲YOASOBI臺北大巨蛋2026場次疑遭劇透，維基百科更新日期。（圖／翻攝自臺北大巨蛋維基百科）



事實上，YOASOBI過去就聊過想唱大巨蛋的計畫，2025年2月剛結束小巨蛋2場演唱會，Ayase隔日在記者會接受台灣媒體採訪，曾經劇透：「我們的團隊有偷偷去大巨蛋場勘，會更努力前進大巨蛋。」如今願望有望實現，為他們的職涯寫下新紀錄。只是關於最新巡演詳細資訊，有待官方正式宣布。