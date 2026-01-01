失去事業、夥伴！賀瓏首談風波「陷憂鬱」尋求心理諮商　曝低谷中轉變

記者孟育民／台北報導

賀瓏在2025年6月爆出感情爭議，事後遭到薩泰爾解約，他神隱了段時間，近幾個月才逐漸復出。在迎接新年的前夕，賀瓏在Podcast 節目《賀瓏哩共》首談起自己經歷的風雨，坦承這段時間一度陷憂鬱、自怨自艾，但也開始接觸玄學，回頭再看發現「自己變了、更像有血有肉的人」，並從谷底重新找到力量與自我價值。

▲賀瓏首談2025年經歷的風波。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）



賀瓏過去認為玄學、心理諮商很不科學，甚至心中鄙視，時常拿來當斷子嘲笑，但經過風波後，他開始求助心靈相關領域，「今年發生很多事情，我的焦慮、憂鬱一瞬間把我淹沒，是時候該碰觸專業領域，一陣子到了現在，我可能偏向身心靈跟玄學，我可能心理上有些打擊，開始找尋幫助，我發現以前認為不科學的玄學、身心靈反而變成效率兩個字。」

賀瓏也認為自己改變了不少，雖然失去了很多昔日的情誼、夥伴，還包括原本的事業，難免陷入低潮，不過也反思自己。他說：「今年這些對我的考驗，我都覺得讓我學習一件事，讓我重新變成不一樣的人，它是一件事好事、好人嗎？我不知道，但我希望一年後的現在，我可以好好回答這個問題。」

▲賀瓏接觸玄學，找尋自我。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）

他形容這半年多，好像再過一個找尋自己的旅程，「我以前會習慣追求更大的舞台、更高的名聲，會去檢驗大眾怎麼看我，我認為那才是讓我知道賀瓏是怎樣的人，但我從來沒去真的看自己的心裡，去思考自己是誰。」他透過大眾的掌聲，逃避孤獨，如今因為接觸玄學，在冥冥之中讓他感受到力量，「就算自己騙自己，但讓我感覺自己半夜的房間不是一個人， 幫助我變得更好。」

▲賀瓏這段時間找尋自我。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏 Hello）



此外，賀瓏也選擇暫時遠離社群媒體，表示這是近期最大的收穫之一。他直言：「封鎖一切會讓你內耗的東西，真的很重要。封鎖一點都不可恥，反而很有用。」他也分享近來的體悟，「與其一直感傷失去的東西，不如好好盤點，現在我還剩下什麼。」