女星跨年直播被求婚！演員男友「台上拿戒指突下跪」　激動爆哭擁吻

記者田暐瑋／綜合報導

大陸鐵肺歌姬錘娜麗莎是女團出身，擁有驚人唱功，和薛之謙在《我們的歌》節目中多次合唱打開知名度，2025年12月31日她受邀出席浙江衛視的跨年晚會，演員男友李川突然在台上跪地求婚，讓她當場錯愕呆住，最後大哭點頭答應求婚，讓全場爆出歡呼聲。

▲李川當眾求婚錘娜麗莎。（圖／翻攝自微博）



錘娜麗莎在跨年晚會上，同台演員男友李川合唱《我的心裡只有你沒有他》，唱完後李川又拿起吉他即興清唱情歌，還被她吐槽「好難聽」，李川肉麻接話：「那就聽一輩子。」下一秒立刻單膝跪地，拿出戒指向女友求婚，她當下錯愕還沒反應過來，以為是節目安排橋段。

▲李川當眾求婚錘娜麗莎。（圖／翻攝自微博）



李川為了這一刻，特意準備了滿車的玫瑰花，舞台瞬間變成浪漫的求婚場景，錘娜麗莎回過神後驚喜流下淚水，大聲高喊「我願意」，小倆口當眾甜蜜擁吻，求婚成功後，兩人在社交媒體上PO出甜蜜對視照，錘娜麗莎發文寫道：「恭喜你啦！」李川也幽默回覆：「同喜同喜！」成為跨年當晚最熱門話題，也是大陸娛樂圈史上首次節目直播求婚。

▲李川求婚錘娜麗莎。（圖／翻攝自微博）