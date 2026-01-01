元旦震撼彈！台八女神「半夜宣布結婚了」婚服照曝 熊抱老公超甜

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星許鈞鈞以三立《戲說台灣》、《願望》等作品為觀眾所知，還因此獲封「台八女神」稱號。沒想到，她1日凌晨突然在社群網站拋出結婚震撼彈，讓大批粉絲又驚又喜！

▲許鈞鈞1日半夜驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



許鈞鈞感性地說：「當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，就知道——人生真的要翻頁了。」她正式向外界宣告，自2026年開始，她的人生將迎來巨大的轉變，「我不只是一個我，我將成為某個人的妻子」，消息一出，立刻收到大批粉絲與星友的熱烈祝福。

▲許鈞鈞相當保護老公的隱私。（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



回首出道以來的點滴，許鈞鈞誠摯感謝影迷與親友一路以來的陪伴，「你們看見我站在舞台上、鏡頭前，也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛」，這份長久的陪伴給予了她勇氣，讓她在經歷人生起伏後，終於在最合適的時刻遇見了能攜手共度餘生的對象。

談及決定步入婚姻的契機，許鈞鈞透露這份選擇並非一時衝動，而是內心的安定，「這一次，我選擇牽起一雙手，不是因為完美，而是因為篤定。」她用文字展現出對這段關係的堅定信念，將這份全心全意的勇氣留給彼此未來的共同生活，這種不求完美但求心安的愛情觀，也讓許多網友深受感動。

▲▼許鈞鈞證實成為人妻！（圖／翻攝自Instagram／fish007_011）



面對全新的「人妻」身份，許鈞鈞承諾即便進入家庭，對於事業的熱愛與初衷依然不變，「未來的日子，我會多一個身份，但不會少一份真心」，她依然會將溫柔留給世界、熱愛留給夢想。在向全世界大聲宣告「我結婚了」的同時，她認為這份承諾讓她「成為更完整的自己」，並期許所有祝福都能化成光，照亮這段全新的旅程。

許鈞鈞IG全文：

當我回頭看見自己笑得那麼燦爛，

就知道——人生真的要翻頁了。

2026 年開始，

我不只是一個我，

我將成為某個人的妻子。

謝謝一路走來陪伴我的每一個你。

你們看見我站在舞台上、鏡頭前，

也看見我在人生裡跌跌撞撞、努力學會愛與被愛。

這一次，我選擇牽起一雙手，

不是因為完美，

而是因為篤定。

未來的日子，

我會多一個身份，

但不會少一份真心。

我依然會把溫柔留給世界，

把熱愛留給夢想，

把全部的勇氣，留給我們的生活。

謝謝你們，

在我的青春、作品、人生裡留下位置。

今天，我想大聲告訴全世界——

我結婚了。

2026，我成為人妻，

也成為更完整的自己。



願所有的祝福，都化成光，

照亮我們接下來的人生旅程。