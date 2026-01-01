快訊／陳大天登記結婚！「一家三口」全入鏡　小9歲未婚妻喜曬大顆鑽戒

記者田暐瑋／綜合報導

陳大天元旦宣布結婚喜訊，和小9歲的未婚妻劉樸登記結婚，開心寫下：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了！」

劉樸1日在IG發文，PO出在戶政事務所的照片，「在2025/12/29 求婚滿一週年的這天，我們迎接了新的身分，從今天開始我們就是陳太太&劉先生了，謝謝所有親朋好友到場祝福，把這天的喜悅分享給大家，祝福大家平安 一切順心 身體健康。」

▲陳大天宣布結婚。（圖／翻攝自陳大天IG）

小倆口帶著愛犬「一家三口」幸福現身戶政事務所，劉樸也開心曬出大顆婚戒。兩人緣分始於2020年6月25日，那天陳大天受阿Ken之邀觀看劉樸參演的舞台劇《倒垃圾》，雖然對阿Ken來說這只是一次普通的邀請，但對陳大天而言，那天卻是他生命中的轉折點，陳大天笑稱，當時他瘋狂拍攝劉樸的長腿，沒想到這樣的行為竟然讓他們成為了情侶。

隨後，陳大天回憶起2020年8月25日，他邀請劉樸觀看自己的舞台劇《莎姆雷特》，並在演出結束後向她告白，劉樸也答應了他的愛意，2025年初陳大天向劉樸求婚成功，5月捲入閃兵事件，劉樸表示，雖然無法贊成對方的行為，但仍選擇在旁支持陪伴，尊重他的決定，兩人也約定好未來要彼此誠實，「這件事是傷害他自己，至少沒有害到別人、作奸犯科。」

