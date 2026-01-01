簡廷芮陷出軌風波1個月「中空迎2026」！真實心聲全說了：謝謝每份理解

記者潘慧中／綜合報導

簡廷芮之前被爆與王品澔有私情出軌，老公事後硬起來發文強調「彼此間從沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法」，夫妻感情依舊很好。揮別這些紛紛擾擾，她在2025年最後一天也有感而發地發文了。

照片中，可以看到簡廷芮身穿黑色運動背心，中空短版剪裁大方秀出纖細腰線與緊實腹肌，下半身則搭配深棕色寬鬆運動長褲，營造出隨性卻不失比例的風格，「不是在家就是在健身房的日常」，展現出私下依然保持自律的積極態度。

在迎來2026年之際，簡廷芮特別感謝一路都陪伴在旁的親朋好友，「謝謝每一份理解和每一份力量。」對於長期以來默默守護她的粉絲，她同樣充滿感恩，「你們的存在，讓很多時刻變得溫柔。」

邁向嶄新的一年，簡廷芮展現出積極且充滿希望的態度，「2026 會帶著感謝繼續往前」，希望將過去所累積的養分轉化為前行的動力，「願大家都能夠平安、健康。」

▲簡廷芮夫妻婚姻生活穩定。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

