沒有大S的首個跨年！小S照慣例「帶S媽看煙火」母女哭紅雙眼　背景音惹鼻酸

記者孟育民／台北報導

小S在2025年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），承受喪親之痛的她，不僅向節目《小姐不熙娣》告假、演藝圈工作全面暫停，幾乎鮮少更新社群。 小S曾言最害怕面對跨年，因為每年都是和大S一起看煙火，昨（31日）迎接一年最後的一天，小S依舊和S媽在101前看煙火，母女倆都哭紅了雙眼，她感性寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」

▲小S帶著S媽跨年。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S背景音樂選用鮮于貞娥的〈逃跑吧〉，其中歌詞提到「我會和你在一起，若你像這樣伸出手，我會緊緊抓住，還有嗎？會害怕的人事物？不管要去哪裡，我們都緊抓著彼此」，字字句句彷彿映照她此刻的心境，也讓不少網友看了鼻酸，紛紛留言替她打氣，希望她能慢慢走過傷痛。

▲小S眼神訴說著對大S的思念。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

事實上，台北101跨年煙火邁入第21年，最大驚喜是找來小S擔任幕後配音。賈永婕感性表示，對於小S一家人來說，跨年夜看101煙火是迎接新年的美好儀式，那種一起仰頭、尖叫、擁抱的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。然而今年對徐家而言並不一樣，「少了一個最重要的人」。

而她轉述小S說，表示彷彿能聽到在天上的大S（徐熙媛）輕輕向妹妹喊話：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那聲音帶著笑與淘氣，也帶著姊妹間一輩子的約定。因此小S決定站出來，也替自己說：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」