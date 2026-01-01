丁禹兮寵粉「幫報銷過年車資」！爆紅卻拒上跨年　背後原因超感人

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星丁禹兮因演出《傳聞中的陳芊芊》、《永夜星河》人氣飆漲，穩健細膩的演技功底受封「晉江式男主」，當紅的他罕見在跨年當天無公開行程，選擇在家中開直播和粉絲互動閒聊，他坦言不參加跨年活動的原因是心疼粉絲和工作人員路途奔波，更替粉絲報銷回鄉過節的車馬費，讓粉絲感動不已，也上了熱搜排行榜。

丁禹兮人氣居高不下，2025年卻未出席跨年活動，而是在家中進行5小時的馬拉松直播，選擇與粉絲一同線上跨年，他提到，今年不接晚會是希望粉絲可以和家人朋友一起在家裡跨年，不需要為了他夜排，不需要辛苦地搶票， 不需要從早到晚地一直站著，甚至不敢喝水上廁所。

▲丁禹兮拒絕跨年活動全因寵粉。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，丁禹兮也心疼自己的工作人員，「我的工作人員也陪了我一整年，在每一個晚會的節點他們都放下了自己的朋友，放下了自己的家人……所以我在想這次也可以說把最重要的一個時間節點還給每一個人，在今年跨年的這天，我希望大家可以不用趕去另外的城市，不用在寒風中排隊，也希望我的工作人員能夠有完整的假期陪伴家人。」

▲丁禹兮拒絕跨年活動全因寵粉。（圖／翻攝自微博）



在直播過程中，丁禹兮開放粉絲點歌，可說是有求必應，更自掏腰包準備了多樣禮物，在直播中親自抽出幸運粉絲送禮，特別的是，他還抽出6名幸運兒，大方宣布要幫忙出回鄉車資，「幫他們報銷他們過年回家的交通費，機票也好車費也好。」特別的是，丁禹兮在直播中又唱歌又挑戰「手打地毯」，還自備了簇絨槍及毛線，當場現學現賣，打得背後大出汗，讓粉絲直呼：「超有趣！」

▲丁禹兮拒絕跨年活動全因寵粉。（圖／翻攝自微博）

