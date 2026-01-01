ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
黃鐙輝求拜師！陳憲憲一句話無情打槍　吳念庭靠堅持「闖日追夢」

記者孟育民／台北報導

台語啦啦隊養成實境節目秀《菜鳥仔 NICE PLAY》，由黃鐙輝、若潼在棚內擔任主持人及觀察員一路相伴，10位菜鳥歷經超高壓實境挑戰，只為踏上真正的棒球開場舞台。本周六（3日）精彩收官將請出「台灣隊長」陳傑憲、吳念庭一起見證菜鳥仔蛻變，黃鐙輝也趁機向兩位球星學習職棒技巧，當場拜師學藝。

▲▼黃鐙輝（右）向陳傑憲、吳念庭拜師學藝，左為若潼。（圖／公視台語台提供）

▲黃鐙輝（右）向陳傑憲、吳念庭拜師學藝。（圖／公視台語台提供）

第七集「日子照過，路照行，留下的人繼續寫他的日記」，樂天女孩隊長曲曲、特級副隊長筠熹檢驗菜鳥仔苦練一個月的應援舞蹈，沒想到她們越看臉色越差，直言「你們各跳各的」、「不像一個團體」，讓菜鳥仔緊張到不知所措。經過曲曲、筠熹調整，惠雯、韓馨、建宇、糖糖、又贏、晴、露娜、波波7位菜鳥仔跟著筠熹、穎樂、岱縈等樂天學姐站上球場，在上萬球迷面前展現成果，那份突然湧上心頭的成就感都讓菜鳥仔紅了眼眶。

▲▼ 黃鐙輝（右）向陳傑憲、吳念庭拜師學藝，左為若潼。（圖／公視台語台提供）

▲女孩苦練。（圖／公視台語台提供）

「台灣隊長」陳傑憲在第八集「一步一腳印，在球場留下夢想的軌跡」，談到過去沒有球迷應援的心酸，「我們隊友之間會互相喊話」，彼此勉勵。黃鐙輝趁機向陳傑憲、吳念庭學習打擊技巧，「如果我打得到球我就說你們兩位是我師父...」，話未說完，陳傑憲就說「如果打不到就千萬不要說」，相當幽默。

▲▼ 黃鐙輝（右）向陳傑憲、吳念庭拜師學藝，左為若潼。（圖／公視台語台提供）

▲陳傑憲回想起過往。（圖／公視台語台提供）

陳傑憲看著菜鳥為少棒比賽應援，不禁想起他從小追逐棒球夢的過程，「很感動，有稍微回想起我們從小打棒球。我對少棒感到很驕傲，希望他們認真努力，長大以後加入台灣職棒，甚至去日本、美國，大家一起為台灣棒球盡一份心力」。曾經旅日的吳念庭也說，他在日本不斷告訴自己要堅持，提醒自己想在日本當職棒選手的夢想。

【謝謝你超人】女駕駛撞飛80歲嬤不敢下車...多車經過無人理

