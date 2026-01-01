BTS元旦爆好消息！官方IG貼文全清空　全球粉絲都嗨了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體BTS（防彈少年團）於2025年全員退伍，沒想到就在元旦當天，官方IG帳號突然清空貼文，就連X（前推特）也大量刪除文章，並刪掉網站上的條幅欄位，令全球粉絲嚇歪。隨著早上官方證實，他們預計在3月20日回歸，才讓歌迷鬆一口氣，嗨喊「真的等好久」、「我們準備好了」。

▲BTS元旦爆好消息，即將在3月20日回歸。（圖／翻攝自防彈臉書）



防彈少年團繼成員一個個入伍當兵又退役，相隔3年9個月，終於迎來合體回歸日子。官方1日先是大動作刪除G帳號裡的貼文，還把X條幅欄位變成空白，掀起全球粉絲熱議，緊接著，公司證實他們預計在2026年3月20日回歸。

▲BTS親筆信向粉絲問候。（圖／翻攝自Bighit）



公司同時釋出7位成員親筆信，傾訴對於粉絲的情意，RM寫下「比任何人都更加迫切地等待著這一天」，Jin告白「真的非常感謝你們的等待」，Suga則說「今年也一起開心地度過吧，我愛你們」，j-hope嘴甜「終於讓一直想像的事情成為現實」，Jimin表示「我們相見的一年終於來到了」，V預告「2026年會帶來更多、更美好的回憶，請大家拭目以待」，最後柾國告白：「好想你們，今年也請多多指教！」證實防彈即將回歸。