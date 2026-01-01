Rosé歲末赴醫院探訪病童！　「隔著玻璃比愛心」送暖畫面惹哭200萬人

圖文／鏡週刊

韓國女子天團BLACKPINK成員Rosé在耶誕節當天，到韓國首爾大學兒童醫院探訪病童，與他們聊天、互動，帶來溫暖與鼓勵，令人動容。

Rosé今（31日）在IG分享多張到醫院的照片，可見她戴著口罩、身穿黑色外套與牛仔褲，低調現身病房，陪病童互動、合照，隔著玻璃和孩子一起比出愛心手勢，畫面溫馨。她也與醫護人員交流、幫他們簽名，相當親切。

Rosé發文：「我想向首爾大學兒童醫院的孩子們表達由衷的感謝，感謝他們在耶誕節這天撥出寶貴的時間，讓我能以溫暖的心情為這一年畫下句點。」

▲Rosé與住院中的病童以電話方式互動、聊天。（翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rosé到醫院，與病童一起比愛心。（翻攝roses_are_rosie IG）

她說，這一年因為〈APT.〉這首歌，從孩子們身上收到了許多愛，也因此能懷著感恩的心，在醫院裡見到那些每天努力面對疾病的孩子們。「孩子們願意分出珍貴的時間，讓我們一起聊天、歡笑、拍照。我原本是抱著想把今年收到的愛回饋給孩子們的心情前往，沒想到反而收到了更多的喜悅與溫暖。」

Rosé寫下：「從那天之後，那些孩子們的眼神一直讓我想起，感到十分溫暖，也希望大家能多給這些珍貴的孩子一些關心與愛。」最後她祝福全世界的孩子們，都能度過一個溫暖、幸福的年末，祝大家新年快樂。

▲Rosé與孩子一起自拍。（翻攝roses_are_rosie IG）

▲Rosé親切為醫護人員簽名。（翻攝roses_are_rosie IG）

貼文曝光吸引超過200萬人按讚，許多網友感動留言：「為妳驕傲」「Rosé像天使一樣」「Rosie真是一個心地善良的人」「謝謝妳把善意帶給孩子們」，也有粉絲說「看著看著就哭了」「看哭了，Rosie真的是天使」。



