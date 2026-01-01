黃子韜跨年台上吻愛妻遭炎上！粉絲火大提2訴求　受夠怒轟：公費放閃

記者田暐瑋／綜合報導

黃子韜在2024年與徐藝洋登記結婚，10月舉行婚禮，小倆口時常公開放閃，跨年當晚夫妻倆一起出席晚會演出，開始前卻出現了「黃子韜徐藝洋跨年舞台激吻」的熱搜關鍵字，工作室緊急要求官方後援會澄清，怎料節目播出時，小倆口真的在台上接吻，讓後援會被硬生生打臉，有遭愚弄的感覺。

▲黃子韜台上親吻老婆惹火粉絲。（圖／翻攝自微博）



黃子韜工作室去年12月31日發現熱搜出現「曝黃子韜徐藝洋跨年舞台激吻」關鍵字，立刻要求官方後援會發文澄清，然而，當晚正式表演中，兩人卻在歌曲《愛錯》的尾聲真的接吻，引爆粉絲怒火。工作室1日發表道歉聲明，承認誤以為是針對彩排內容做出「過度」形容，加上查核過程失誤，加上溝通不當，導致誤會發生。

▲官方後援會原本幫助闢謠，但節目播出後如同被打臉。（圖／翻攝自微博）



不過仍有粉絲提出2點痛批，認為工作室的澄清與實際情況不符，讓部分粉絲不得不刪除之前的闢謠內容，感到被愚弄；其次，是粉絲長期對黃子韜與徐藝洋的利用工作之餘放閃的行為感到厭倦，呼籲工作室減少夫妻合體曝光，專注於個人作品。但工作室的道歉只是避重就輕，未正面回應粉絲的不滿。

