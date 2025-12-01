記者張筱涵／綜合報導

韓團BABYMONSTER成員Rora、Pharita、Ahyeon在2025 MAMA AWARDS演出翻唱〈Golden〉，舞台播出後雖獲得不少讚賞，但網路上也出現大量嚴厲評論，特別是對Ahyeon的高音表現進行集中的負評與嘲諷，引發粉絲不滿。

▲BABYMONSTER（左）表演〈Golden〉引起正反議論， Rei Ami出面發聲。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP、Instagram／rei.ami）



面對這些不友善的比較與攻擊，〈Golden〉原唱Rei Ami於11月30日主動發聲，在社群平台寫下：「為了抬高你喜歡的團體／藝人而貶低別人，真的很遜。保持正向，或閉嘴。別再貶低其他女性，也別把她們互相比較、彼此對立。那種行為既疲憊又倒退。」接著引用補充說：「我是帶著愛這麼說的，處在大眾眼光下並不容易，有時甚至很可怕，讓我們保持正能量、繼續向前走，謝謝。」

Rei Ami的發言被視為替BABYMONSTER提出溫和但有力的聲援，也呼籲粉絲文化應保持健康與尊重。她的貼文很快在社群上被大批網友轉發，「謝謝妳替她們說話！我真的不懂為什麼要去攻擊一位 18 歲、認真工作的女孩」、「他們把惡意包裝成『個人意見』，我真的看膩了」、「Ahyeon只是想好好唱歌，但即使她已經全力以赴，仍有人想把她拉下來，真的很心碎」、「所有粉絲注意：支持你喜歡的人，不需要傷害別人」。