奪金鐘新人2個月…杜蕾再拿國際大獎　演「重度腦麻+小腦萎縮」落淚

記者黃庠棻／台北報導

2025年第30屆亞洲電視大獎29日在印尼雅加達舉行戲劇類頒獎典禮。大愛電視《在光裏的人》杜蕾飾演天生重度腦性麻痺以及小腦萎縮的角色，從中國、香港、南韓、印尼、泰國競爭者中脫穎而出，拿下最佳女配角獎。

▲杜蕾憑藉《在光裏的人》斬獲多個獎項。（圖／大愛提供）

杜蕾人在美國，很遺憾沒有辦法到現場，由大愛電視戲劇中心總監高正平出席代表領獎。杜蕾在線上觀看和大家一起共襄盛舉，而且相當慎重其事，特地半夜起床妝髮，得獎眼眶中帶著感動的淚水，錄製一段英文得獎感言上傳到社群媒體。

▲杜蕾憑藉《在光裏的人》斬獲多個獎項。（圖／大愛提供）

杜蕾得獎後，謝謝亞洲電視大獎的評審們、大愛電視、製作人余政憲、導演林宏杰，以及所有《在光裏的人》的工作夥伴們，感性說道「這是我們一起完成的作品，因為有你們，我才有機會被看見」，她強調「演戲是我唯一的熱忱，我會繼續的將這份熱情注入在未來的每一個角色上，好好的與角色一起感同身受」。

▲杜蕾憑藉《在光裏的人》斬獲多個獎項。（圖／翻攝自杜蕾臉書）

《在光裏的人》杜蕾演技從年頭到年尾不斷獲得國內外大獎肯定。首先是「紐約電視獎」最佳女演員提名，緊接著入圍「亞洲影視內容大獎」最佳女配角獎，然後再拿下「金鐘獎」戲劇節目最具潛力新人獎，歲末年終之際，再拿下「亞洲電視大獎」最佳女配角，2025年無疑是杜蕾大豐收的一年。

▲杜蕾憑藉《在光裏的人》斬獲多個獎項。（圖／大愛提供）