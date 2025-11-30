ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「萬秀洗衣店」張瑞夫新身份曝光
V字降溫！　下波連冷4天
《換乘4》2任前男友同時參加　主持人全被瞞
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

楊祐寧認「隔離像坐牢」靠視訊解決　陳澤耀每天洗車3小時原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播的監獄職場喜劇《監所男子囚生記》開播後討論度狂飆，連續兩週直接空降戲劇榜冠軍。「吉娃娃大哥」楊祐寧再度掀起追劇熱潮，平台也豪氣推出「楊祐寧宇宙」豪華片單，好評代表作一次集結。

▲《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀（右）招架不住。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧宇宙包含讓他入圍金鐘影帝、尺度與情感濃度雙飆的《今夜一起為愛鼓掌》；與隋棠、曾沛慈同台飆戲，爽度爆表的動作喜劇《太太太厲害》；以及橫掃討論度、挑戰深層人性的《人浮於愛》等。不論是療癒、動作或愛情，楊祐寧每一部都是「劇迷保證收視」的演技招牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《監所男子囚生記》播出後，話題、熱度持續攀升。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》講述三位監所菜鳥管理員如何在職場求生，大寫「社畜簡直比犯人更慘」名場面，四位主演楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿接受台灣大哥大MyVideo專訪，問到人生中是否也曾有「被困住」的時刻，楊祐寧率先爆料自己最像坐牢的時刻，就是疫情隔離期間。

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧分享「家裡明明有腳踏車訓練台，想說早上起來很有朝氣，才騎了一天我就放棄，被關住的感覺太痛苦！」最後靠每天視訊朋友「小酌聊天」才撐過去。

▲《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀（右）招架不住。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

最離奇的回答則來自陳澤耀，他說自己人生沒有什麼被困住的低潮「但如果硬要說，就是被我的興趣困住了。」因為他是重度「車奴」，十幾台老車跟飄移賽車全靠他親手維修、清潔「油管老化、水管爆裂、積灰塵、發不動，什麼狀況都有。我每一台車都堅持自己洗，每天花3小時洗車，365天都在保養維修。」

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪坦言人生曾有「被困住」而迷失方向的階段「沒有夢想、沒有目標的時候，日子真的會像被關起來。」他的解方是「讓自己歸零」，例如泡咖啡、游泳、重新跟自己對話「不用急，慢慢就會找到那份溫度跟熱情。」

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

張軒睿則回憶以前拍戲時最窒息的一刻，是劇本突然在現場大改，提出疑問卻溝通無果「那一瞬間真的覺得自己好像只是來站著講台詞的機器。」被困住的他選擇先把戲完成，回家再重新調整心態「表演是自己的，每一天都要重新開始。」

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》講述陳澤耀飾演被迫進入監所當管理員的「高志耀」，負責當黑道老大「吉娃娃」（楊祐寧飾）的獄中接應，他一方面被劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」緊盯、遭施名帥飾演的監所主任「蕭文強」下馬威，一方面還要完成各種不可能任務。

▲《監所男子囚生記》劉以豪（左）電眼讓陳澤耀（右）招架不住。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在混亂的監所中與菜鳥監所管理員「魚仔（張軒睿飾）」與「中文（邱以太飾）」掙扎求生，各自領悟生命的意義。《監所男子囚生記》每週六晚上8點在台灣大哥大MyVideo更新最新集數。

▲《監所男子囚生記》（左起）邱以太、張軒睿、施名帥、陳澤耀合作愉快，片場笑聲不斷。（圖／八大電視、壹壹影業、愛奇藝國際版提供）

▲《監所男子囚生記》播出後引起熱烈討論。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

監所男子囚生記楊祐寧劉以豪陳澤耀施名帥張軒睿邱以太

推薦閱讀

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

9小時前

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

11小時前

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧　臉部血管大爆裂

8小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

11/29 14:11

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

10小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

7小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

11/29 13:49

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

袁惟仁成植物人臥床5年突急送醫！　最新病況曝光　

5小時前

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

韓娛大喜之日！3藝人同天結婚　T-ara王恩晶甜蜜告白

6小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

11/29 10:42

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

11/29 09:37

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

【開車太累？】國道行駛到一半「前車掉出人」！　驚險摔落翻滾畫面曝

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前10

邱澤、許瑋甯私下暖舉曝光　徐譽庭揭互動：他們的幸福我也在裡面

40分鐘前0

觀光大使勁敵出現！圭賢「不准羅PD在台灣活動太認真」：我會不安

50分鐘前0

楊祐寧認「隔離像坐牢」靠視訊解決　陳澤耀每天洗車3小時原因曝光

1小時前0

《全明星》男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢！　母聽診斷當場淚崩

1小時前30

歐陽靖拒帶兒去「醫療落後國家」　堅決不冒險：沒必要證明勇敢

1小時前1

奈良美智點名《大濛》！　柯煒林南下心繫香港「胸前黑絲帶」哀悼

2小時前60

舒子晨泳池解放比基尼「蹦出超兇上圍」！　被拍S曲線深溝全看光

2小時前0

31歲美妝網紅突失蹤1周！遺體尋獲「被塞行李箱棄屍」　前男友下毒手

2小時前97

工科韓女神懷孕「孩子生父斷聯6月」：兩條生命痛苦，報應會還給你

2小時前31

袁艾菲夫妻目睹「猴子自己開窗」跑進家裡！　嚇到急護貓

讀者迴響

熱門新聞

  1. GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒
    9小時前248
  2. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    11小時前833
  3. 安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧
    8小時前2013
  4. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    11/29 14:113815
  5. 為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪忙做這事
    10小時前101
  6. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036037
  7. 濱崎步證實「錄製無人演唱會」！遭中止堅持上台
    7小時前5818
  8. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    11/29 13:493229
  9. 袁惟仁成植物人5年突急送醫！
    5小時前411
  10. 韓娛大喜之日！3藝人同天結婚
    6小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合