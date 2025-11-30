濱崎步證實「錄製無人演唱會」！　遭中止仍上台唱完：從第1首到安可曲

記者田暐瑋／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中日關係緊張，多名日本藝人在大陸的演出遭取消，天后濱崎步也成了受害者，演唱會前一天被中止演出，為了不讓粉絲失望，網傳她依舊登台演出，面對空無一人的觀眾席錄製一場「無人演唱會」，對此，她也發文證實此事。

▲濱崎步證實錄無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）



濱崎步對中止演出一事感到非常失望，起初傳出她照常登台演唱，並錄下演出過程，將選在「適合的時機」公開，彌補1.4萬名粉絲無法到場的遺憾，29日她轉發相關報導證實此事，並說道：「我們在昨天接到取消要求後，在無觀眾的情況下，從第一首歌到安可曲完整地進行演出後才離開會場。面對原本應該能見到的1萬4000名粉絲，所有工作人員都全身心投入，用與正式演出毫無差別的心情，圓滿完成了這次的舞台演出。」

▲濱崎步證實錄無人演唱會。（圖／翻攝自濱崎步IG）



濱崎步前一天發文表示，無意對自己不了解的領域妄加評論，但對於中國與日本兩邊、各約100位辛苦投入的工作人員、舞者及樂隊成員無法正式演出，她感到很抱歉，也難以釋懷。而讓她最痛心的，是無法向從各地前來的粉絲親自道歉，就必須將舞台拆掉，「這件事至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」