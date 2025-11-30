GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

記者田暐瑋／綜合報導

天王GD（G-DRAGON）29日在MAMA頒獎典禮上帶來壓軸演出，卻疑似舞台設備及流程頻頻出包，導致演出失常，他被拍到多次面露不悅，之後更直接回了MAMA官方一個「倒讚」，表達心中極大不滿引發議論。

GD當時在舞台上出現了設備異常的情況，疑似是耳麥及收音出問題，不只直播播出的聲音相當災難，他在演唱過程中也多次把耳機摘了又戴，露出不悅神情，頻頻扭動脖頸和翻白眼等肢體語言表達不滿，有粉絲表示，前一天Super Junior演出時就已經出現設備異常，主辦方卻毫無應對修正。

▲GD表演過程中面露不悅。（圖／翻攝自MyVideo）

此外，更有粉絲拍到GD在演唱〈無題〉前，趁著大螢幕正在播粉絲合唱的錄音，站在一旁的休息區喝水，沒想到主辦突然中斷這段串場流程，改成播放〈無題〉前奏，讓還在喝水的他措手不及，趕緊衝回舞台上，邊唱邊露出不耐神色，事後更在MAMA官方Instagram貼出一個「倒讚」貼圖，暗指主辦方的失職。

▲GD比倒讚。（圖／翻攝自IG）

GD休息了數年，2024年底透過MAMA Awards正式回歸，1年時間過去，他29日拿下年度最佳藝人大賞，天王氣勢如虹，接著表示：「明年就是BIGBANG出道20週年了，明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」證實團體即將回歸，同時也代表2026的MAMA頒獎典禮，可以再次看到BIGBANG完整體的演出。

▲粉絲反應。（圖／翻攝自Threads）