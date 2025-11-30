ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Stray Kids首奪MAMA大賞！全員淚崩
V字降溫！　下波連冷4天
玉兔產後12天瀕臨崩潰
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

李靚蕾 王力宏 許瑋甯 邱澤 GD 楊丞琳 濱崎步 周潤發

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

在 Threads 查看

記者田暐瑋／綜合報導

天王GD（G-DRAGON）29日在MAMA頒獎典禮上帶來壓軸演出，卻疑似舞台設備及流程頻頻出包，導致演出失常，他被拍到多次面露不悅，之後更直接回了MAMA官方一個「倒讚」，表達心中極大不滿引發議論。

GD當時在舞台上出現了設備異常的情況，疑似是耳麥及收音出問題，不只直播播出的聲音相當災難，他在演唱過程中也多次把耳機摘了又戴，露出不悅神情，頻頻扭動脖頸和翻白眼等肢體語言表達不滿，有粉絲表示，前一天Super Junior演出時就已經出現設備異常，主辦方卻毫無應對修正。

▲GD火大。（圖／翻攝自MyVideo）

▲GD火大。（圖／翻攝自MyVideo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲GD表演過程中面露不悅。（圖／翻攝自MyVideo）

此外，更有粉絲拍到GD在演唱〈無題〉前，趁著大螢幕正在播粉絲合唱的錄音，站在一旁的休息區喝水，沒想到主辦突然中斷這段串場流程，改成播放〈無題〉前奏，讓還在喝水的他措手不及，趕緊衝回舞台上，邊唱邊露出不耐神色，事後更在MAMA官方Instagram貼出一個「倒讚」貼圖，暗指主辦方的失職。

▲GD火大。（圖／翻攝自MyVideo）

▲GD比倒讚。（圖／翻攝自IG）

GD休息了數年，2024年底透過MAMA Awards正式回歸，1年時間過去，他29日拿下年度最佳藝人大賞，天王氣勢如虹，接著表示：「明年就是BIGBANG出道20週年了，明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」證實團體即將回歸，同時也代表2026的MAMA頒獎典禮，可以再次看到BIGBANG完整體的演出。

▲GD火大。（圖／翻攝自MyVideo）

▲粉絲反應。（圖／翻攝自Threads）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

GDMAMA

推薦閱讀

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

2小時前

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

李靚蕾斷開王力宏...美成這樣！　感動閨蜜許瑋甯、邱澤：愛情最美的樣子

19小時前

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」　她當天行蹤曝光

19小時前

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」1句話全場嗨爆

11小時前

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」　全程錄影給粉絲交代

11/29 09:03

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

11小時前

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警　圈內一票人受害

22小時前

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　畫面瘋傳劇組發聲了

11/28 18:12

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

正面照曝！邱澤、許瑋甯愛兒Ian「神複製老爸美人尖」　繼承媽混血神顏萌翻

11/29 09:37

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪！香港大火釀百死　她喊：拜託有點常識

12小時前

《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊：我模範海巡

《瘋神》班底「無辜被誤會逃兵」　霸氣截圖反擊：我模範海巡

11小時前

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」背景音樂疑洩思念

16小時前

熱門影音

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆
曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣

曾是邱澤的緋聞女友（？）　陳美鳳笑出來：他很有長輩緣
TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=
70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷

70歲任達華摔倒「3秒自救」 反應被讚爆：身手敏捷
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　不用儀式感：會覺得有鏡頭
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

看更多

邱澤.許瑋甯登記「沒帶證件」　藍心湄笑：兩個阿呆

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前41

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒　台上臭臉翻白眼全被拍

33分鐘前11

宏福苑惡火奪命！潘迎紫親臨祈福法會　跪求佛「願死者離苦得樂」

38分鐘前0

魏如萱睽違19年世紀與他合體　爆封鎖粉絲回應了：不喜歡我幹嘛留言

1小時前0

為邱澤誓詞熱淚！陳怡蓉轉頭見9年尪「忙做這事」瞬間無言：算了

1小時前0

11月30日星座運勢／天秤輕鬆賺！處女座投資紅利增多　3星座財運大爆發

2小時前425

袁惟仁突送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

8小時前23

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

9小時前92

簡嫚書女兒「留紙條問回家時間」　老公一看吃醋…結局神逆轉

10小時前2

羽球賽戴祖雄、胡嘉愛攜手46位明星　六星級多人運動爆笑料

10小時前94

MAMA問卷列「香港台灣為國籍」惹怒陸網！　官方急道歉：未審核外包

讀者迴響

熱門新聞

  1. 袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光
    2小時前825
  2. 李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！
    19小時前3614
  3. 楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」
    19小時前3228
  4. MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」
    11小時前163
  5. 濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」
    11/29 09:036037
  6. MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福
    11小時前5222
  7. 謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警
    22小時前109
  8. 陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了
    11/28 18:124
  9. 邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！
    11/29 09:372819
  10. 香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪
    12小時前3226
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合