魏如萱睽違19年世紀與他合體　爆封鎖粉絲回應了：不喜歡我幹嘛留言

2025 Simple Life 簡單生活節昨（29日）起一連兩天在華山展開，今年適逢活動20週年，金曲歌后魏如萱和奇哥睽違19年， 讓「自然捲」重聚合體開唱，帶來〈自然捲〉、〈坐在巷口的那對男女〉等招牌歌曲，讓現場歌迷紛紛開心跟著大合唱。

▲自然捲睽違19年合體。（圖／簡單生活節提供）

自然捲成立於2002年，當時奇哥是錄音師，魏如萱則常為歌手代唱，兩人因試唱奇哥的demo一拍即合，誕生出「自然捲」這個風格溫暖、輕鬆又帶點幽默的組合，創造許多膾炙人口的歌曲，可惜在2006年就宣告解散。這次他們為了簡單生活節聚首，更在第二大舞台「微風舞台」開唱。

由於他們演出的隔壁就是戴佩妮所在的大舞台，當戴佩妮和台下觀眾合照時，魏如萱還俏皮在遠方比出YA手勢，開玩笑說：「我們為什麼沒在大舞台演出。」奇哥則說主辦單位完美復刻自然捲當年在簡單生活節的演出，當時他們也是在小舞台表演，演出結束後就解散了。

▲魏如萱與奇哥難得再以「自然捲」之姿合體演出。（圖／翻攝魏如萱IG）

而開唱這天，恰巧也是魏如萱明年2月小巨蛋演唱會門票開賣，她不忘現場催票：「今天中午剛賣票，怕歌迷動作比較慢，所以我開賣開早一點，慢慢賣，但要快快買。」奇哥更貼心改唱〈買〉幫忙催票。不過先前曾有網友稱自己是粉絲，卻慘遭魏如萱封鎖，魏如萱昨演出時也直白回應：「你們不要說我喜歡封鎖，我只是讓討厭我的人，能早點不讓他們看到我，你們不喜歡我了，還特地留言給我幹嘛。」